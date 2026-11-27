A quasi una settimana dalla morte di Gianni De Gennaro, si cercano risposte sul corpo dell’ex capo della polizia. È iniziata questa mattina, intorno alle 8, all’Istituto di medicina legale dell’ospedale di Careggi, a Firenze, l’autopsia sull’ex prefetto, trovato senza vita sabato 21 novembre nella dependance della sua villa a Montiano, in provincia di Grosseto. Gli accertamenti devono chiarire le circostanze del decesso e stabilire con maggiore precisione l’ora della morte. Secondo una prima ricostruzione De Gennaro si è tolto la vita nella notte tra venerdì e sabato. La Procura di Grosseto, che ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, ha disposto anche una serie di esami tossicologici. A eseguire l’autopsia sono i medici legali Beatrice De Fraia e Andrea Paterna, incaricati dalla Procura. Agli accertamenti assiste anche il professor Marco Di Paolo, dell’Università di Pisa, nominato consulente di parte dalla famiglia dell’ex prefetto. “La Procura ha dato un incarico molto completo”, ha spiegato l’avvocato Enrico De Martino, che insieme al collega Francesco Bertorotta assiste i familiari di De Gennaro. Per garantire la riservatezza delle operazioni, l’area del padiglione che ospita l’Istituto di medicina legale è stata transennata e interdetta ai giornalisti. Al contempo proseguono le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo, delegati dalla Procura ad ascoltare le persone che conoscevano e frequentavano l’ex capo della polizia. Tra queste anche il giardiniere della villa, che sarebbe stato il primo a trovare il corpo.