Al Las Vegas Motor Speedway il pneumatico è diventato parte della dimostrazione tanto quanto l’auto. In occasione del Gran Premio di Formula 1, Pirelli ha presentato negli Stati Uniti il suo Cyber Tyre, una tecnologia che trasmette dati in tempo reale all’elettronica di bordo. Il debutto in pista ha anche un risvolto industriale. Le gomme dotate del sistema saranno prodotte anche nello stabilimento di Rome, in Georgia, al centro del piano di investimenti americano del gruppo.

In Georgia un miliardo e due per ampliare la fabbrica

Il piano pluriennale, annunciato a settembre, vale circa 1,2 miliardi di dollari e partirà nel 2027. L’obiettivo è arrivare nel 2033 a una capacità di sei milioni di pneumatici per auto all’anno, con circa mille nuovi posti di lavoro. L’ampliamento affiancherà all’evoluzione della produzione robotizzata MIRS un nuovo impianto interamente automatizzato per le gomme premium. Rome rafforzerà così il suo ruolo di polo tecnologico nel mercato che Pirelli indica come il primo al mondo per i pneumatici di fascia alta.

Il sensore sotto il battistrada e le prove in pista

Un sensore all’interno del battistrada rileva pressione, temperatura e accelerazioni, oltre a identificare il pneumatico. I dati viaggiano via Bluetooth e vengono elaborati in tempo reale dal software Pirelli. A Las Vegas il gruppo ha mostrato come queste informazioni possano servire al controllo di trazione, che si adatta alla gomma montata, e alla frenata ABS, che può sfruttare i dati sul punto di massima aderenza per accorciare lo spazio di arresto. Pirelli lavora con Bosch all’integrazione con i sistemi di bordo.

La Pagani Utopia Roadster apre la strada

La Pagani Utopia Roadster è la prima auto a montare di serie il Cyber Tyre con un collegamento diretto all’elettronica di bordo. Ciascuna gomma invia informazioni che consentono alla vettura di adattare le proprie calibrazioni al pneumatico installato e di modulare la coppia in funzione del tipo di gomma e della sua temperatura. Il guidatore può consultare le informazioni dedicate sullo schermo dell’infotainment.

Dall’acquaplaning alla manutenzione delle strade

I dati raccolti nel punto di contatto tra gomma e asfalto possono aiutare la vettura a riconoscere per tempo il rischio di acquaplaning e a intervenire. Gli stessi dati possono contribuire a individuare criticità della rete stradale e a programmare la manutenzione. Pirelli guarda anche alla guida autonoma e descrive la possibilità di leggere ciò che accade tra pneumatico e strada come una sorta di “senso del tatto” per l’auto.