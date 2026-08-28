Seat Ibiza FR 1.5: si aggiorna ma rimane coerente con la sua indole

C’è un filo rosso che attraversa tutta la storia della Seat Ibiza dal 1984 ad oggi: il carattere. Non le dimensioni, non la tecnologia - quelle cambiano ad ogni generazione - ma quella combinazione di stile giovanile, guida coinvolgente e rapporto qualità-prezzo che ha reso la piccola spagnola uno dei modelli di riferimento del segmento B in Europa. In quasi quarant’anni di storia e cinque generazioni la Ibiza ha attraversato mercati, crisi e rivoluzioni tecnologiche senza mai perdere la sua identità. Con questo secondo restyling della quinta generazione - arrivato nelle concessionarie italiane all’inizio del 2026 - Seat ha scelto di affinare piuttosto che stravolgere: aggiornamenti estetici mirati, interni rivisti nella qualità dei materiali e dotazione di sicurezza ampliata. La versione che abbiamo provato è la FR con il 1.5 TSI da 150 CV abbinato al cambio DSG a 7 rapporti - la combinazione più vivace della gamma, proposta a 28.850 euro. La gamma parte da 17.000 euro per la versione base con il 1.0 da 80 CV.

Seat Ibiza FR 1.5

Dimensioni e design

La Seat Ibiza misura 407 cm in lunghezza, 178 cm in larghezza e 145 cm in altezza, con un passo di 257 cm e un peso che va da 1.111 a 1.231 kg a seconda della motorizzazione - nella versione 1.5 FR si attesta intorno ai 1.231 kg. Dimensioni da utilitaria compatta, invariate rispetto alla generazione precedente, che continuano a garantire maneggevolezza in città senza rinunciare a un abitacolo ragionevolmente spazioso.

Il restyling interviene principalmente su frontale e posteriore. La griglia anteriore è più espressiva, i fari sono stati ridisegnati con accenti LED triangolari meno pronunciati rispetto al passato, il paraurti anteriore è più aggressivo con prese d’aria verticali e una nuova apertura centrale con bordo nero. Sul fronte degli interni, la qualità percepita è migliorata con nuovi materiali e finiture: troviamo un nuovo cielo dell’abitacolo in nero, sedili in tessuto goffrato, pannelli porta in tessuto e plastiche superiori della plancia più morbide al tatto. L’allestimento FR aggiunge cerchi in lega da 17 o 18 pollici con design sportivo e dettagli neri a contrasto che sottolineano la vocazione più dinamica di questa versione. Il risultato è un’auto riconoscibile e coerente con la propria storia, che non insegue le tendenze dei crossover ma rimane fedele al formato berlina a cinque porte che l’ha resa famosa.

Seat Ibiza FR 1.5

Interni e tecnologia

L’abitacolo del restyling è l’area in cui si percepiscono meglio i miglioramenti. La plancia mantiene l’impostazione orizzontale già conosciuta, con linee che ampliano visivamente lo spazio, ma i materiali nella zona superiore sono più morbidi e curati rispetto alla generazione precedente. Il display infotainment è disponibile in due tagli: 8,2 pollici per gli allestimenti base e 9,2 pollici per quelli più ricchi, con software aggiornato, grafica più moderna e interfaccia più fluida. Il cruscotto digitale da 10,25 pollici è personalizzabile tramite i tasti al volante e cambia colore in base alla modalità di guida selezionata. La connettività include Android Auto e Apple CarPlay wireless di serie, con navigatore integrato. L’unica nota stonata riguarda il controllo del volume: il tasto touch sul fianco sinistro del display è meno immediato di una classica manopola fisica. La ricarica wireless per lo smartphone è presente e ben posizionata, subito sotto i controlli del climatizzatore.

I sedili FR sono uno dei punti di forza dell’allestimento: avvolgenti, ben imbottiti e con fianchetti pronunciati che trattengono bene il corpo nelle situazioni più dinamiche, sono comodi anche nelle percorrenze più lunghe. La leva del cambio e quella del freno a mano - elementi tradizionali che resistono agli anni - contribuiscono all’atmosfera “driver-oriented” dell’abitacolo, anche se influenzano lo spazio disponibile nei vani porta-oggetti del tunnel. Lo spazio a bordo è generoso per quattro persone: davanti si sta con agio, dietro c’è spazio sufficiente per gambe e testa per due adulti. Il terzo passeggero posteriore sconta il gradino centrale del pavimento. Il bagagliaio è uno dei più convincenti della categoria: 355 litri con i sedili in uso e 1.165 litri abbattendo gli schienali in configurazione 40-60, con una soglia di carico a gradino ma non pronunciato e una cappelliera che si può riporre sotto il pianale.

Seat Ibiza FR 1.5

Prova su strada

Il 1.5 TSI da 150 CV è il motore che dà senso all’allestimento FR. Con 250 Nm di coppia disponibili già a 2.000 giri e un peso contenuto di 1.231 kg, la Ibiza FR ha un rapporto potenza-peso che si traduce in una guida vivace e divertente senza risultare mai nervosa. Lo 0-100 km/h si compie in 8,1 secondi - non un record assoluto, ma un dato che non racconta tutta la storia: è la qualità della risposta all’acceleratore, progressiva e ben dosata, a rendere la guida coinvolgente. Il cambio DSG a 7 rapporti lavora in modo fluido nelle transizioni automatiche, mentre in Sport le palette al volante permettono di gestire le marce con la rapidità e il coinvolgimento che ci si aspetta da questa versione.

Le modalità di guida - Eco, Normal e Sport - agiscono sul carico dello sterzo, sull’erogazione e sui tempi di cambiata, con differenze percepibili e coerenti con il nome. L’inserimento in curva è pronto e progressivo, con un posteriore sufficientemente libero da rendere la guida divertente senza mai mettere in crisi. Il diametro di sterzata di 10,6 metri facilita le inversioni anche nelle strade più strette. Le sospensioni adottano lo schema MacPherson all’anteriore e ponte rigido al posteriore - soluzione collaudata che garantisce un buon equilibrio tra comfort e precisione. L’assetto FR è più rigido rispetto alle versioni base e con i cerchi da 18 pollici si avverte qualche colpo in più sulle sconnessioni, ma non al punto da compromettere il comfort quotidiano.

Una nota interessante riguarda i consumi: il 1.5 TSI adotta la disattivazione dei cilindri 2 e 3 in fase di veleggiamento, riducendo in modo concreto i consumi in autostrada. I valori rilevati sono di circa 8 l/100 km in città, 5,5 l/100 km in extraurbano con guida fluida e 7,1 l/100 km in autostrada, per una media di circa 6,5 l/100 km. L’insonorizzazione è buona ma non ottimale: il quattro cilindri si fa sentire con una certa vivacità nelle accelerazioni sostenute - un aspetto che i puristi dell’allestimento sportivo potrebbero anche apprezzare.

Seat Ibiza FR 1.5

Prezzi e considerazioni finali

La gamma Ibiza 2026 parte da 17.000 euro per la versione Reference con il 1.0 da 80 CV. L’allestimento FR inizia da 24.300 euro con il 1.0 da 115 CV, mentre la versione FR con il 1.5 TSI da 150 CV e DSG provata è proposta a 28.850 euro. La dotazione di sicurezza è completa su tutta la gamma e include cinque stelle Euro NCAP: Front Assist con frenata automatica d’emergenza, Lane Assist per il mantenimento di corsia, sette airbag e Travel Assist per la guida semiautonoma. Le principali alternative nel segmento sono la cugina Volkswagen Polo, la Skoda Fabia, la Renault Clio, la Peugeot 208 e la Opel Corsa.

La Seat Ibiza FR 1.5 DSG è un’utilitaria che sa ancora il fatto suo. Il restyling ha migliorato la qualità percepita degli interni e aggiornato l’estetica in modo coerente, senza toccare un carattere di guida che è già il punto di forza del modello. Il prezzo della versione provata - quasi 29.000 euro - è cresciuto rispetto al passato e avvicina la Ibiza FR a una fascia di mercato che fino a pochi anni fa sembrava lontana per questa categoria. Chi sceglie il 1.0 da 115 CV con l’allestimento FR risparmia sensibilmente mantenendo la stessa impostazione sportiva. Ma per chi vuole il motore giusto e il cambio giusto in una piccola berlina che sa ancora divertire, il 1.5 DSG rimane difficile da rimpiazzare.