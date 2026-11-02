Volkswagen Golf e T-Roc ora anche full hybrid

Un motore per due. Un motore full hybrid condiviso da Volkswagen Golf Hybrid e Volkswagen T-Roc Hybrid che arrivano sul mercato con questo inedito tipo di motorizzazione, declinato in 1.5 Full Hybrid da 170 CV e 1.5 Full Hybrid da 136 CV.

Una tecnologia innovativa composta da un motore termico a benzina 1.5 TSI, da due unità elettriche, una destinata alla trazione e una con funzione di generatore, e una batteria agli ioni di litio da 1,6 kWh, che permette di guidare in elettrico per i tragitti a basse velocità fino a 60 km/h. Niente connettori di ricarica, dunque, niente wallbox a casa o in ufficio, perché la parte elettrica di questo motore si ricarica durante la marcia e per questo piacerà a chi apprezza una guida in modalità parzialmente elettrica e un’elevata efficienza di trazione perchè non ha a disposizione un’infrastruttura di ricarica a casa o al lavoro. Da fuori sembrano le “solite” Golf e T-Roc, anche se si ripresentano con dettagli che regalano loro maggior personalità, con dettagli stilistici più innovativi, e con la denominazione “Hybrid” sulla coda del rispettivo modello.Ma è sotto il cofano di queste due bestseller compatte tedesche che si nasconde una nuova motorizzazione in piú che ora le accomuna, e che abbiamo provato nel test drive in Francia lungo il percorso autostradale e a saliscendi delle corniche in Costa Azzurra, da Cap d’Antibes passando per la Baie des Anges fino a Cap d’Ail, con T-Roc 1.5 Full Hybrid da 170 CV nell’allestimento R Line che ha anche assetto sportivo, paraurti con inserti nero lucido, pedaliera con inserti d’acciaio, sterzo progressivo.

T ROc (IvoHercik.com)

La carica al motore elettrico viene generata tramite il recupero di energia o anche tramite il secondo motore elettrico che funge da generatore, a seconda della situazione di guida, con il turbo benzina che svolge temporaneamente la funzione di Range Extender. Poi oltre i 60 km/h circa, i nuovi modelli ibridi vengono spinti dal solo motore termico o dal connubio di motore a benzina ed elettrico. Il sistema immagazzina nella batteria l’energia recuperata e la rilascia quando serve, rendendo la guida più fluida ma non sempre silenziosissima, con consumi ridotti rispetto alle altre motorizzazioni che nel ciclo combinato, sulle strade molto trafficate del nostro percorso, si assesta su circa 5,5 l/100 km. consentendo un’autonomia totale dichiarata che supera gli 800 chilometri.

Al volante si può scegliere tra tre profili di guida: Eco, Comfort e Sport. Nel profilo di marcia Eco, la potenza di sistema massima viene limitata al 70% e la funzione boost disattivata per ridurre il consumo di energia. Il profilo Comfort non limita la potenza di sistema e consente l’effetto boost che consente di avere la massima spinta e coppia disponibile. Invece scegliendo la modalità di marcia Sport, si mette rapidamente a disposizione la piena potenza. In questo modo la nuova trazione ibrida copre un’ampia gamma di situazioni di guida, vom’è capitato nel test drive, dalla marcia elettrica quando si percorrono i paesi au bord de la mer ai tragitti anche autostradali all’insegna dell’efficienza, fino alle manovre di sorpasso più dinamiche.

T-Roc Hybrid ha un prezzo che parte da 36.050 euro, Golf da 35300 euro.