Aixam, svelata la nuova gamma di minicar dedicata ad una mobilità “smart” e “green”

Nata nel 1983, l’azienda francese AIXAM MEGA si è imposta da subito come leader del mercato delle minicar e della mobilità alternativa, grazie ad una gamma completa e trasversale - che comprende modelli di segmento premium ed entry level - capace di interpretare le esigenze di una clientela sempre più ampia e variegata grazie. Con queste premesse, la Casa d’oltrealpe ha svelato in un evento organizzato a Milano tutta la sua nuova gamma di prodotti, presentata direttamente Direttore Generale AIXAM MEGA Italia Tom Faget e dal Responsabile Commerciale di AIXAM MEGA per l’Italia Marco Guerrini.

Record di vendite e nuovo stabilimento

Con oltre 4.400 veicoli venduti negli ultimi 12 mesi, AIXAM MEGA Italia si posiziona come brand primario del mercato italiano con una quota del 34%. Con un fatturato 2025 di 58,7 milioni di Euro, l’azienda continua a crescere in Italia e ad consolidare la propria quota di mercato. Questo grazie anche agli investimenti fatti in questi anni,basta pensare ai siti produttivi, tutti situati in Francia che si sono arricchiti con la realizzazione di un nuovo stabilimento inaugurato alla fine del 2024. Parliamo di un generoso investimento da circa 30 milioni di euro che ha permesso di aggiungere 18.000 m² di superficie, aumentando la capacità produttiva del 50%, fino a un potenziale di 30.000 veicoli l’anno.

Un’ampia gamma di 7 modelli

La gamma AIXAM comprende oggi sette modelli guidabili a partire dai 14 anni e tutti disponibili sia in configurazione termica sia elettrica. a La rinnovata Gamma Premium, composta dai modelli City, Coupé e Cross, pur mantenendo un design esterno già apprezzato dal pubblico e fortemente ispirato al mondo automotive, porta in dote una rivoluzione che riguarda principalmente gli interni, che risultano completamente riprogettati. Il nuovo cruscotto punta su un’impostazione più moderna e raffinata, mentre volante ergonomico, sedili di nuova concezione e un inedito schermo panoramico da 23 pollici che ingloba l’infotainment con Apple CarPlay e Android Auto. Le versioni di punta GTO e GTI si distinguono per un elevato livello di personalizzazione, che coinvolge cerchi, rivestimenti, finiture e impianto audio, mentre già gli allestimenti Pack e Sport offrono una dotazione particolarmente completa, con selettore di marcia, sensori di parcheggio posteriori e un sistema infotainment facilmente accessibile.

AIXAM Easy: semplicità, accessibilità e praticità d’utilizzo

Tra le principali novità presentate da AIXAM spicca il debutto della nuova Easy (da 10.500 euro), modello d’ingresso della gamma che interpreta una filosofia basata su semplicità, accessibilità e praticità d’utilizzo. Disponibile sia con motorizzazione termica sia in versione elettrica, Easy si distingue per un design caratterizzato da linee morbide e moderne, studiato per risultare accattivante senza rinunciare alla funzionalità. La gamma AIXAM mette a disposizione una motorizzazione 100% elettrica disponibile con due varianti di batteria che consentono rispettivamente un’autonomia massima di 75 o di 113 km. In alternativa, non manca il tradizionale motore diesel a due cilindri da 479 cc con una potenza da 6 kW, pari a circa 8,15 CV e con una coppia da 21 Nm, omologato Euro 5.

Praticità e versatilità

Un elemento distintivo dell’intera offerta resta l’ottimizzazione degli spazi interni, con una capacità di carico che rappresenta uno dei punti di forza del marchio: si parte dai 422 litri della Easy per arrivare fino ai 640 litri della Cross, valori che risultano particolarmente competitivi nel segmento.

L’attenzione alla praticità si ritrova anche nella gamma Aixam PRO, sviluppata per soddisfare le esigenze di professionisti e operatori che lavorano in contesti urbani. Guidabili già dai 14 anni con patente AM in quanto appartenenti alla categoria dei quadricicli, i modelli PRO sono progettati per facilitare il trasporto di merci e materiali in spazi ristretti.