Audi Q4 e-tron 2026, la prova: più efficiente e piacevole tra le curve, ma va configurata bene

I numeri di Audi Q4 e-tron 2026

Il restyling avvicina Q4 e-tron alle Audi più recenti, non solo nell’estetica del frontale e dei gruppi ottici, ma anche negli interni, tutto in 4,6 metri di lunghezza. Dentro è comoda: con 2,76 metri di passo si ha spazio a sufficienza anche per chi è di taglia “maxi”, ma non rinuncia al bagagliaio che va da 515 a 1.487 litri e, in generale, l’elettrica si avvantaggia rispetto alle sorelle (Q3, Q5 e Q7) perché sfrutta meglio l’abitacolo grazie alla piattaforma.

All’interno debuttano lo schermo panoramico composto dalla strumentazione da 11,9 pollici affiancata all’infotainment da 12,8 pollici e, per non fare torto a nessuno, c’è anche un ulteriore display optional dedicato al passeggero che può anche vedere dei video dato che, dal posto di guida, lo schermo di chi siede sulla destra è completamente invisibile. Tutto gira sul sistema operativo Android Automotive con interfaccia Audi che mantiene lo stile del brand premium tedesco e propone sia la connettività completa, sia una buona fluidità da questo primo test. La gamma parte dalla Q4 e-tron a trazione posteriore da 204 CV con batteria da 59 kWh netti e un’autonomia dichiarata fino a 439 chilometri sulla versione SUV. La performance utilizza invece una batteria da 77 kWh netti e un motore posteriore da 286 CV e 545 Nm. L’autonomia WLTP raggiunge 577 chilometri sulla SUV e 592 sulla Sportback.

Per chi vuole di più c’è poi Q4 e-tron quattro performance da 340 CV, con un secondo motore elettrico sull’asse anteriore per uno 0 a 100 km/h da 5,4 secondi e dichiara fino a 541 chilometri sulla versione SUV. Ricarica? Meno di 28 minuti per il 10-80%, ma la novità è la scarica: Audi Q4 e-tron 2026 è la prima del marchio a poter cedere l’energia oltre che immagazzinarla. Oggi alimenta qualsiasi dispositivo (anche una bici elettrica), domani si trasformerà in una batteria di accumulo per la casa che può alimentare l’intera abitazione, anche in caso di blackout.

Come va? Prova su strada

Al volante tra i tornanti, Audi Q4 e-tron è nel suo ambiente naturale. Il SUV infatti si guida bene anche nei contesti più dinamici se equipaggiato con i pacchetti di assetto più sportivi e, allo stesso tempo, mantiene il comfort e la capacità di carico tipico della categoria. Nonostante superi le due tonnellate, infatti, il baricentro basso la rende maneggevole e il motore posteriore spinge il giusto anche senza chiamare in causa la versione a trazione integrale: 286 cv con una coppia istantanea di 550 Nm bastano e avanzano per qualsiasi sfida.

Bene l’insonorizzazione, anche se è mancato il test in autostrada, e bene anche il recupero: giocare con le palette al volante per aumentare l’intensità della frenata rigenerativa può anche essere divertente scendendo dalla vetta, ma in città e nell’extra-urbano più “noioso” è consigliato lasciare il compito all’auto utilizzando la modalità automatica che sfrutta il radar e i dati della cartografia. E in tema di automatismi, attingendo agli optional, si può avere una dotazione di ADAS tra i migliori in commercio e il sistema che parcheggia l’auto anche senza conducente a bordo o che memorizza le manovre per poi eseguirle automaticamente.

Prezzi e versioni

Audi Q4 e-tron parte da 43.350 euro nella versione Custom Edition da 204 CV, disponibile soltanto con carrozzeria SUV e con una buona dotazione di serie. Ha tutto quel che serve: clima bizona, sedili sportivi riscaldabili, navigatore integrato, portellone elettrico, cerchi da 19” e retrocamera.