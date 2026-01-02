Byd, record a dicembre: quota Italia al 3,1%

BYD raggiunge risultati da record a dicembre 2025 con il 3,1% di quota e afferma la sua leadership nel mercato New Energy Vehicle."In Italia nel mese di dicembre 2025, BYD ha compiuto un ulteriore passo significativo in avanti, superando alcuni dei più noti marchi storici nel mercato italiano contraddistinti da una lunga legacy e una forte presenza sul territorio. BYD ha saputo affermarsi, mettendo in evidenza come la sua visione, la sua strategia, e i suoi prodotti sempre più europei portino benefici tangibili ai clienti, al mercato e all’ambiente. Tutto questo anche grazie alla rapidissima espansione della rete di vendita e assistenza che oggi conta ben 101 punti su tutto il territorio nazionale, guidati da 30 importanti concessionari italiani", comunica la casa automobilistica cinese in una nota.BYD sottolinea anche "lo straordinario interesse per la nuova BYD Atto 2 DM-i, con una raccolta ordini elevata".BYD- informa la nota - ha consolidato la propria posizione tra i principali costruttori in Italia, concludendo il mese di dicembre con una quota di mercato del 3,1%, 3.347 immatricolazioni, posizionandosi nella Top 10 tra i costruttori di veicoli in Italia, esclusivamente grazie alla vendita di veicoli elettrici e ibridi plug-in."Si tratta - scrive BYD nella nota - di un risultato che non solo evidenzia la forza e la solidità della crescita del brand, ma lo rende anche l’unico marchio cinese in Italia a raggiungere tale traguardo, senza fare affidamento su veicoli a motore termico.Questo elemento lo contraddistingue non solo da tutti i marchi europei, ma anche da tutti gli altri brand cinesi che operano sul mercato e che hanno nella loro gamma anche vetture termiche".Il dato di dicembre porta BYD "ad un totale annuo di 25.226 immatricolazioni, circa 10 volte in più rispetto alle 2.881 del 2024, raggiungendo una quota di ben l’1,5% e confermandosi dunque come il primo brand in Italia nel mercato dei veicoli a Nuova Energia (Elettrico e Plug-In Hybrid) con una quota del 15,4% a dicembre e una quota annuale del 12,3%. La solida performance nel canale privati, sottolinea il crescente apprezzamento da parte dei clienti italiani per le soluzioni di mobilità offerte dal marchio".

In Europa BYD si afferma anche a dicembre "con ottimi risultati nei quattro mercati principali oltre l’Italia".Nel Regno Unito, con circa 7.700 unità, raggiunge il 5,26% di quota entrando nella Top 10 inglese, portando le vendite annue a circa 51.500 unità e una crescita del 485% in più rispetto al 2024;In Germania, con oltre 4.100 unità, raggiunge circa 23.360 unità su base annua, avvicinandosi a grandi passi all’1% di quota, con una crescita di oltre il 1.000% rispetto al 2024. - prosegue BYD nella nota - In Spagna, con circa 3.200 unità, raggiunge il 3.1% di quota arrivando a ben 25.552 unità su base annua.In Francia, con circa 2.700 unità, raggiunge oltre 14.300 immatricolazioni su base annua, registrando una continua crescita mese su mese che la contraddistingue tra le maggiori evoluzioni rispetto a tutti i costruttori.Un fattore chiave per la crescita di BYD "è rappresentato dal rafforzamento del mercato dell’export. Solo a dicembre 2025, il volume delle esportazioni di veicoli a nuova energia ha raggiunto le 133.172 unità, pari a oltre il 31% della produzione globale mensile del brand, rispetto a una media degli undici mesi del 22%. Questo dato sottolinea quanto le operazioni internazionali al di fuori della Cina stiano sempre più rilevanti per il marchio, che continua a espandere la propria presenza nei principali mercati".È proprio di ieri - ricorda il colosso cinese - "la notizia che, a livello globale, BYD ha consolidato ulteriormente la propria posizione nel mercato della mobilità elettrica, con 2,26 milioni di veicoli elettrici puri venduti nel 2025, confermandosi come leader mondiale nel settore". "In termini di prodotto, la SEAL U DM-i, il SUV di taglia media del brand, si afferma come la prima vettura venduta in Italia con tecnologia Super Hybrid (Plug-In Hybrid) con 14.486 unità, quasi il doppio rispetto alla seconda in classifica.La Dolphin surf, la city car elettrica del brand, in soli 6 mesi dal lancio scala la quinta posizione con 4.563 unità, a poca distanza dalla top 3.Ed è da registrare lo straordinario interesse per la nuova BYD Atto 2 DM-i, con una raccolta ordini elevata. ATTO 2 DM-i, che offre un’autonomia totale fino a 1.000 km e un abitacolo spazioso e soluzioni tecnologiche avanzate, si prepara a ridefinire il concetto di SUV compatto, offrendo la flessibilità della mobilità elettrica, senza sacrificare le necessità di autonomia e comfort per i viaggi più lunghi", evidenzia BYD.

"Concludendo un 2025 segnato da una continua crescita e consolidamento,- sottolinea il produttore cinese - BYD guarda al 2026 con l’intento di proseguire il suo percorso di espansione, grazie ad una notevole offensiva di prodotto che mira a rafforzare ulteriormente la sua presenza in Italia e nei principali mercati europei, puntando su innovazione, qualità e un’offerta sempre più diversificata".