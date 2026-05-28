CLA Shooting Brake, la prima station wagon elettrica Mercedes

Chiamatela “giardinetta”. Oppure station wagon. Comunque la si definisca Mercedes-Benz CLA Shooting Brake è la prima “familiare” elettrica del marchio tedesco. Già pronta a percorrere le strade italiane esattamente 60 anni dopo la Universal, l‘antenata della station wagon commercializzata da Mercedes-Benz.

Linea sinuosa con un tetto coupéggiante, pannello frontale illuminato da 142 stelle a LED, segno distintivo della famiglia CLA che circondano il logo centrale, come i gruppi ottici posteriori che hanno un design a stella e sono collegati da una fascia luminosa. All’interno si è avvolti dall’MBUX Superscreen che può includere fino a tre schermi: un display conducente da 10,25", uno centrale da 14" e un display passeggero anteriore opzionale da 14". E dal tetto panoramico che si illumina di stelle la sera, crea una sensazione di spazio eccezionalmente ampio ma pur essendo realizzato in vetro stratificato di sicurezza con rivestimento interno a bassa emissività e riflettente agli infrarossi per assicurare la protezione dai raggi solari, non sempre si scurisce automaticamente generando un po’ un effetto serra.

Nel test drive sulle strade che da Napoli ci hanno portato nel Sannio la CLA Shooting Brake nella motorizzazione 250+ Premium Plus, che fa parte della famiglia CLA, eletta Car of the Year 2026, ha mostrato tutta la sua versatilità. Agile a districarsi nel traffico partenopeo nonostante la lunghezza, che poi è soltanto un effetto ottico perché misura 4.72 cm, tanto quanto la berlina, confortevole nei percorsi autostradali dove si viaggia en souplesse, scattante sulle strade che si insinuano tra gli uliveti e i vigneti dell’appennino sannita, da ammirare anche dall’ampio tetto panoramico che si adatta insomma a tutti i tipi di viaggio, nonostante un navigatore non sempre preciso, merito del motore che la fa scattare da 0-100 km/h in 6,8 secondi e raggiungere i 210 km/h di velocità massima, ma anche della capienza degli interni e del bagagliaio che ha una capacità da 455 a 1.290 litri ai quali si aggiungono 101 litri del frunk anteriore illuminato, mentre sul tetto, grazie alle barre portatutto di serie si possono portare tavole da surf o biciclette mentre al traino possono essere trasportati una moto d’acqua o due motociclette perché la capacità di traino frenato arriva fino a 1.800 chilogrammi.

Un viaggio con un’autonomia assicurata dalla casa fino a 769 km, senza troppe interruzioni perché la ricarica rapida permette di fare fino a 320 km di pieno elettrico in circa 10 minuti.

Già nelle concessionarie Mercedes CLA Shooting Brake è disponibile in 4 allestimenti e ha un prezzo che parte da 52041 euro per la CLA 200 che ha una potenza di 224 CV, da 58068 euro per la 250+ Premium Plus (272CV) mentre la top di gamma, la 350 4Matic a doppio motore elettrico, trazione integrale, potenza di 354 CV e autonomia di 730 chilometri parte da 63.690 euro.