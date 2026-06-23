FIAT 500 Hybrid Cabrio Dolcevita e FIAT 600 Turbo 100 un viaggio tra passato analogico e futuro tecnologico

Doppio test drive caliente, sotto i 38 gradi di un pomeriggio torinese, di due icone FIAT che hanno attraversato la storia d’Italia, la 500 Hybrid Cabrio Dolcevita e la 600 Turbo 100.

Un viaggio tra passato analogico e futuro tecnologico, due modi complementari e differenti di considerare l’automobile, con le nuove versioni che completano la gamma dei due modelli tra i più amati dal pubblico. Da un lato l’eleganza senza tempo della 500, evergreen diventato manifesto di stile del made in Italy nelle metropoli di tutto il mondo, dall'altro, la concretezza di un'esperienza di guida che rappresenta la soluzione per i percorsi in città e fuoriporta.

Partenza da Stellantis &You Mirafiori, la flagship commerciale del gruppo che quest’anno celebra i primi vent'anni e che Sergio Marchionne aveva tanto voluto come porta aperta tra la fabbrica e la città di Torino. E poi via lungo le strade del centro con 500 Hybrid Cabrio Dolcevita color Celestial Blue, allestimento di un modello costruitao nello storico stabilimento Mirafiori di Torino che nei primi 5 mesi ha già eguagliato la produzione del 2025: difficile con la temperatura ai massimi viaggiare con la capote sempre interamente aperta come quando nel 1957 nei documentari di repertorio le signore si affacciavano dal tetto per guardare i monumenti di Torino formando spettacolari parate di 500 per le vie del centro storico. Ma la possibilità di regolare il tettino di tela elettrico permette di connettersi comunque con il cielo, sognando, già con quel nome Dolcevita impresso anche sulla carrozzeria i lungomari della villeggiatura. Rivestimenti di tessuto pied de poule, apertura delle portiere premendo semplicemente un tasto, schermo infotainment da 10,25” ma senza navigatore, climatizzatore automatico 500 Cabrio Dolcevita si muove scattante sia per le dimensioni di 3.631 metri, sia per il motore FireFly 1.0 Hybrid 12V con cambio manuale a 6 marce, reattiva in ogni situazione di traffico con prestazioni che le consentono, dove si può, di passare da 0 a 100 k in 16.2 secondi.

Cuore della 600 Turbo 100 è, invece, il nuovo motore Turbo benzina da 100 CV, un tre cilindri di 1.199 cm³ che eroga 101 CV e 205 Nm di coppia, abbinato al cambio manuale a sei marce, una scelta per andare incontro alle esigenze dei clienti del segmento, metà dei quali continua a orientarsi su vetture con cambio manuale e motore benzina non elettrificato. Col nostro allestimento Icon color Red pastello che ha anche fari full led, apertura del bagagliaio da 385 litri a mani libere, percorriamo strade di città e tangenziali con la sicurezza e la presenza dei suoi 4,18 metri di lunghezza e di un motore sufficientemente reattivo, anche se con il cambio manuale la posizione del tunnel centrale non è del tutto ergonomica.

Entrambi i modelli arrivano sul mercato per inseguire l’obbiettivo di Stellantis “Una FIAT per tutti”, per democratizzare il marchio e offrire modelli sotto i 20mila euro.

In realtà soltanto in caso di rottamazione e finanziamento, tanto che la 500 Hybrid Cabrio Dolcevita è proposta per il mese di giugno a un prezzo promozionale di 19.950 euro ma a listino costa 25.200 euro, mentre la 600 Turbo 100 in promozione si puó acquistare a 18.950 euro che salgono ai 23.850 euro di listino.