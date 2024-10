La Fiat Topolino sbarca nelle edicole milanesi

La Fiat Topolino, la piccola “minicar” a trazione elettrica della Casa del Lingotto (guidabile a partire dai 14 anni) è la protagonista di “Top-News”, un inedito progetto decisamente fuori dagli schemi, siglato con due storiche e importanti edicole milanesi. Stiamo parlando delle edicole Civic, ubicate rispettivamente in Zona Navigli e in Città Studi, due quartieri nevralgici del capoluogo meneghino, punto di incontro di tantissimi giovani e luogo di fermento ludico e culturale.

Il progetto Top News nelle Edicole Civic

Questa nuova concezione di edicola si presenta quindi come un luogo poliedrico pronto ad ospitare dibattiti, eventi culturali e originali iniziative ed è proprio nella Civic di Città Studi in piazza Leonardo da Vinci, adiacente al Politecnico di Milano, che abbiamo potuto ammirare e guidare su strada la nuova Topolino, esposta in questa edicola dal 7 al 13 ottobre, Ricordiamo, inoltre, che dal 30 settembre al 7 ottobre, presso l'edicola Civic Darsena-Navigli, sarà invece possibile prenotare un test drive per provare in prima persona la mobilità a zero emissioni della Topolino.

Fiat Topolino, caratteristiche e segreti

Lunga appena 2,5 metri e larga solo 1,40 metri, la Topolino si presenta come un quadriciclo leggero a trazione 100% elettrica che si può guidare a partire da 14 anni con la patente A1. Le sue dimensioni estremamente compatte la rendono un mezzo ideale per le grandi città, infatti la sua agilità le consente di destreggiarsi nel traffico più congestionato. La vettura sfrutta una batteria da 5,4 kWh, che garantisce fino a 75 km di autonomia e che può essere ricaricata facilmente ad una normale presa domestica. La velocità massima è autolimitata a 45 km/h e il suo cuore a zero emissioni le consente di accedere gratuitamente alle zona ZTL, come ad esempio l’Area C di Milano e di parcheggiare gratuitamente nelle strisce blu. La Fiat Topolino quindi non strizza l’occhio solo ai più giovani, ma a tutte le persone che cercano un veicolo “green” dai costi di gestione estremamente contenuti capace di facilitare la guida di tutti i giorni.

La vettura colpisce al primo sguardo per il suo design retrò che richiama la storia del marchio e più in generale la Dolce Vita degli anni '60. Allo stesso tempo, la Topolino è anche una vettura estremamente pratica e versatile, infatti nonostante le dimensioni ridotte, tra il guidatore e il passeggero è possibile stivare una valigia, per uno spazio totale interno di 63 litri. Non manca inoltre una lista di utili ed interessanti optional, tra cui spiccano una borsa portaoggetti, ventilatore USB, altoparlante Bluetooth, borraccia termica e coprisedili che trasformano in comodi teli da mare. Ricordiamo inoltre che la Fiat Topolino risulta disponibile in versione chiusa e nella variante aperta denominata “Dolcevita”.

Prezzo

Fino al 31 0ttobre, Topolino è offerta ad un prezzo a partire da 9.890 euro, sia per la versione chiusa o Docevita.

Inoltre, grazie anche agli incentivi statali, è disponibile con una soluzione, proposta da, di leasing a 48 mesi con un canone mensile a partire da 29 euro, praticamente paragonabile al prezzo di un abbonamento mensile ai trasporti pubblici.