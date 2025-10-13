Hero Xpulse 200 4V e Hunk 440, il colosso indiano sbarca in Italia con due succulenti novità che strizzano l’occhio ai giovani

Hero MotoCorp, colosso motociclistico indiano e il più grande produttore mondiale di veicoli a due ruote, in occasione di un evento svoltosi a Milano ha annunciato il suo ingresso ufficiale in Italia. Con alle spalle oltre 125 milioni di clienti sparsi per tutto il globo, L’azienda asiatica festeggia l'ingresso nel suo 49° mercato internazionale con alle palle due centri di ricerca e sviluppo all'avanguardia in Germania e in India, soluzioni di mobilità intelligenti, sostenibili e pronte per il futuro, in grado di soddisfare i gusti e le esigenze di una variegata schiera di motociclisti.

Per la distribuzione sul mercato italiano, la Hero MotoCorp Ltd si è affidata alle solide ed efficienti competenze della Pelpi International, uno dei maggiori distributori italiani di vendita assistenza e ricambi per moto e scooter in tutta Italia, che può contare su una capillare rete di oltre 120 concessionari sparsi lungo tutto lo Stivale. In un primo momento, la distribuzione dei prodotti Hero MotoCorp sarà concentrata nelle città chiave con oltre 25 concessionari, per poi espandersi gradualmente a 54.

I modelli del marchio indiano sono stati realizzati partendo da una solida filosofia che ha come slogan “You Are Limitless”, ovvero tu sei senza imiti. Non è infatti un caso che l’azienda sia riuscita a mettere su la squadra più giovane a conquistare un podio alla Dakar in soli sette anni.

In occasione del lancio avvenuto a Milano sono stati svelati i modelli Xpulse 200 4V, disponibile anche nella versione Pro e Hunk 440, entrambe appositamente sviluppate per una nuova generazione di motociclisti poliedrici e sempre in movimento.

Hero Hunk 440

La nuova protagonista nel segmento delle medie cilindrate accessibili prende il nome di Hunk 440. Parliamo di una due ruote dallo spirito “free ride” che mette a disposizione del suo pilota un pacchetto sorprendentemente raffinato e allo stesso tempo fruibile al massimo. Pensata per rientrare nei limiti della patente A2, nasce con un obiettivo preciso: unire la praticità negli spostamenti urbani all’adrenalina della guida intensa e sportiveggiante.

Il suo cuore è un motore da 400 cc che eroga 27 CV a 6000 giri/min, capace di sprigionare una generosa coppia di 36 Nm già a 4000 giri/min. Numeri che promettono una spinta corposa ai bassi regimi, elasticità nel traffico cittadino e prontezza quando la strada si apre. Il tutto supportato da un telaio a traliccio in acciaio ad alta resistenza, garanzia di stabilità anche alle velocità più elevate e di una maneggevolezza sincera nei tratti più tortuosi.

Anche la sicurezza e il controllo sono al primo posto: l’impianto frenante ABS a doppio canale gestisce con precisione i due dischi — uno anteriore da 320 mm e uno posteriore da 240 mm — assicurando spazi d’arresto ridotti e un feeling immediato con la leva. Non mancano altri dettagli raffinati come la forcella rovesciata KYB dona alla ciclistica un comportamento solido e preciso, mentre il display TFT completamente digitale, connesso allo smartphone, offre un’interfaccia moderna e intuitiva. A bordo, il navigatore Turn-by-Turn accompagna ogni viaggio, e l’illuminazione full LED sottolinea il suo carattere contemporaneo e aggressivo. Gli pneumatici radiali di larga sezione, con il posteriore da 150/60-17, completano un’estetica muscolosa e imponente, capace di attirare sguardi ovunque passi. Disponibile dal 1° novembre 2025 nelle colorazioni Twilight Blue e Phantom Black, sarà in vendita a 3.990 euro F.C.: un prezzo che la rende non solo desiderabile, ma quasi irresistibile per chi cerca una compagna di viaggio autentica, potente e accessibile.

Hero Xpulse 200 4V e Xpulse 200 4V Pro

La nuova Hero Xpulse 200 4V incarna alla perfezione l’essenza pura dell’avventura, rendendola accessibile anche ai centauri alle prime armi. Di questo poliedrico modello sono disponibili due versioni, anzi due anime: la “standard” e la più specialistica “Pro”, entrambe nate per offrire libertà assoluta a chi vive la moto come una propria estensione. La prima variante è pensata per una quotidianità dinamica, la seconda per spingersi ancora di più oltre i limiti dell’asfalto.

La Xpulse 200 4V è infatti la compagna ideale per chi vuole entrare nel mondo dell’enduro senza rinunciare alla comodità di una moto agile e accessibile. Il suo motore a 4 valvole da 18,9 CV promette un’erogazione fluida e costante. Parliamo quindi di una moto nata per l’avventura, ma pensata anche per l’uso quotidiano, visto che offre qualità come leggerezza e maneggevolezza,senza dimenticare consumi e costi di gestione realmente contenuti.

La tecnologia di bordo si rivela avanzata e completa. Si parte infatti dalla presenza di un display LCD digitale che racchiude tutte le informazioni utili al pilota, compreso il navigatore Bluetooth con guida Turn-by-Turn, mentre l’illuminazione full LED assicura visibilità e presenza su ogni terreno. Il sistema di frenata ABS a tre modalità (Strada, Fuoristrada e Rally) aggiunge un livello di controllo e sicurezza tipico di moto di categoria superiore, permettendo di adattare la risposta alle diverse condizioni del terreno.

La versione Pro, invece, spinge la vocazione off-road ai massimi livelli, grazie all’uso di sospensioni regolabili a lunga escursione, alla sella rialzata e alla maggiore altezza da terra che la rendono perfetta per percorrere sterrati e mulattiere. Il manubrio con riser regala una posizione di guida più eretta e naturale nei tratti in piedi, mentre le grafiche ispirate al Team Rally ufficiale evocano immediatamente l’atmosfera dei grandi raid africani e delle competizioni internazionali.

Disponibili da fine ottobre 2025 presso la nuova rete dei concessionari Hero in Italia, le due versioni arrivano con un posizionamento sorprendentemente competitivo: 2.990 euro per la Xpulse 200 4V Base, proposta nella colorazione Matte Nexus Blue, e 3.190 euro per la Xpulse 200 4V Pro, disponibile in Pearl Fadeless White.

Garanzia di 5 anni

Hero MotoCorp offre una garanzia standard di 3 anni sui suoi prodotti, tuttavia, a

conferma del suo impegno per qualità, affidabilità in Europa, Hero MotoCorp offre una garanzia aggiuntiva di 2 anni sui suoi prodotti come parte di un'offerta speciale di lancio, portando la