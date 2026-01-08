Diretta | Annuncio del Venezuela: "Liberazione di diversi detenuti, anche stranieri". L'Italia spera per Trentini

La crisi venezuelana entra in una nuova fase, tra segnali distensivi da Caracas e uno scontro istituzionale sempre più duro a Washington. Il governo venezuelano annuncia il rilascio di un numero significativo di detenuti, compresi cittadini stranieri, definendo la decisione un gesto unilaterale di pace.Negli Stati Uniti, intanto, il Senato approva una risoluzione per limitare i poteri di guerra del presidente Trump sul Venezuela, aprendo un fronte politico interno che potrebbe ridisegnare l’equilibrio tra Casa Bianca e Congresso. In questa diretta tutti gli aggiornamenti, ora per ora.
Opposizione in Venezuela reclama liberazione di tutti i detenuti politici
Di fronte all'annuncio del governo venezuelano capeggiato da Delcy Rodriguez sull'imminente liberazione di "un numero importante" di detenuti politici anche stranieri l'opposizione anti-chavista ha ribadito invece la sua richiesta di rilasciare tutti i prigionieri senza condizioni. L'appello, insieme a numerose altre ong e gruppi politici, è stato lanciato dal comitato per i diritti umani del partito Vente Venezuela di Maria Corina Machado in un comunicato dove ricorda che sono oltre 900 le famiglie di venezuelani che attendono di ricongiungersi con i loro cari.
In Venezuela ci sono 863 prigionieri politici
Rodríguez ha sottolineato che questa iniziativa non è un fatto isolato, ma un’azione deliberata volta a ridurre le tensioni. "Si consideri questo gesto unilaterale del Governo come il contributo che tutte e tutti dobbiamo offrire affinché la nostra Repubblica possa continuare il suo percorso di vita pacifica e di ricerca della prosperità", le sue parole riportate dai media venezuelani. Le procedure di rilascio sono state avviate immediatamente dopo l’annuncio. L’ultimo bilancio della Ong Foro Penal indica che in Venezuela ci sono 863 prigionieri politici, di cui 86 stranieri o con doppia cittadinanza. Tra questi c'è l'italiano Alberto Trentini, detenuto in Venezuela da oltre 400 giorni.
Media: "Sei spagnoli fra i prigionieri liberati in Venezuela"
Sei spagnoli detenuti a Caracas sono stati liberati in Venezuela, secondo fonti diplomatiche citate dall'emittente pubblica Tve, dopo che il presidente dell'Assemblea nazionale venezuelana, Jorge Rodriguez, ha annunciato la scarcerazione di "un numero importante" di prigionieri, senza specificare il numero. Il ministro spagnolo degli Esteri, José Manuel Albares, che ha anticipato la presenza di connazionali nel gruppo dei liberati, ha assicurato che si tratta di "un grande primo passo" del nuovo governo di Caracas, in dichiarazioni citate da El Pais.
Il presidente dell'Assemblea Nazionale del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha annunciato il rilascio di un “numero significativo” di detenuti venezuelani e stranieri nelle prossime ore, senza specificare il loro numero né la data precisa del loro rilascio. “È un gesto di pace unilaterale e non è stato concordato con nessun'altra parte”, ha assicurato Rodríguez. Lo riporta El Pais.
Il presidente dell'Assemblea del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha annunciato oggi la "liberazione di un numero importante di detenuti venezuelani e stranieri". Rodríguez ha affermato che la decisione è stata presa in modo "unilaterale" dal governo di Caracas con l'obiettivo di "favorire e raggiungere la pace".
Il Senato Usa approva la risoluzione per limitare Trump in Venezuela
Il senato a maggioranza repubblicana approva la risoluzione per impedire a Donald Trump di intraprendere ulteriori azioni militari contro il Venezuela senza l'autorizzazione del Congresso avanza in Senato. Con 52 voti a favore e 47 contrari i senatori hanno inflitto un colpo al presidente. Cinque repubblicani hanno votato insieme ai democratici per limitare Trump. Il provvedimento va ora alla Camera, dove le strada appare più in salita.
I cinque repubblicani che hanno votato con i democratici sono Rand Paul, Todd Young, Lisa Murkowski e Josh Hawley. "Il Congresso deve far valere la sua autorità in materia di guerra anche quando un'operazione militare ha successo, altrimenti di rischia che il paese sia governato in stato di emergenza", ha detto il senatore conservatore Rand Paul, che aveva votato a favore anche di altre risoluzioni per limitare i poteri di guerra di Trump presentate dai democratici negli ultimi mesi in risposta ai raid contro le navi per il trasporto di droga. L'attacco in Venezuela ha sollevato polemiche in Congresso con i democratici e alcuni repubblicani profondamente contrari. Alla camera il provvedimento ha una strada più in salita con i repubblicani che hanno la maggioranza, anche se risicata.
Trump metterà veto a risoluzione su limiti a poteri in Venezuela
Se la risoluzione sui poteri di guerra in Venezuela sarà approvata Donald Trump metterà il veto. Lo afferma la Casa Bianca, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Il senato americano vota oggi una risoluzione per impedire al presidente di intraprendere ulteriori azioni militari contro il Venezuela senza l'autorizzazione del Congresso. Non è ancora chiaro se la risoluzione, voluta dai democratici, riuscirà a passare.