Il ballo con gli occhi chiusi. Cosa c'è dietro questo meme e perché è virale

Se vi state chiedendo chi è il meme che balla ad occhi chiusi in una discoteca che ha monopolizzato i social network da Natale ad oggi, la risposta è una sola. È Jon Hamm, attore protagonista di "Mad Men". Il 2026 si è aperto con una vera e propria escalation di condivisioni su TikTok, X e Instagram del meme dell'attore ed è così che è nato il fenomeno virale del momento. Il meme è tratto da uno dei passaggi più iconici della serie "Your Friends & Neighbors" di Apple TV, in cui l'attore balla da solo in mezzo alla pista di un locale con gli occhi chiusi, accennando un sorriso di beatitudine. Il meme è diventato un vero e proprio tormentone tanto che anche alcuni personaggi famosi come Alvaro Morata, lo hanno utilizzato sui propri canali social per salutare l'arrivo del nuovo anno e nel caso del calciatore spagnolo, grazie all'intelligenza artificiale, hanno addirittura sostituito propria faccia a quella di Hamm.

Perché il meme è diventato virale, il suo significato

Il sorriso beato di Jon Hamm, illuminato dalle luci stroboscopiche blu della discoteca, è diventato in breve tempo una sorta di simbolo universale del godimento totale; il meme perfetto da associare a notizie positive, cose da farsi scivolare addosso e momenti di felicità e gratificazione. A decretare il successo virale del meme dell'attore è, infatti, il significato ironico che sta dietro al breve filmato: chiudere gli occhi e "gongolarsi" di situazioni particolarmente gratificanti e piacevoli compiute, creando un contrasto efficace tra la banalità dell'evento e l'espressione estatica di chi balla come se nulla potesse turbare quel momento magico. Ma il meme di Jon Hamm ha anche un altro merito, quello di aver rilanciato una canzone di sedici anni fa.

Il successo della canzone "Turn the Lights Off"

Nella scena tratta dalla serie "Your Friends & Neighbors" Jon balla sulle note del brano "Sentient System" di Joseph William Morgan, pubblicata nel 2023. In realtà il meme si è diffuso sui social network e sul web con un'altra canzone, ovvero "Turn the Lights Off", il brano EDM del DJ danese Kato uscito nel 2010.

Il brano riscosse molto successo nei paesi dell'Est ma scarsa considerazione negli Stati Uniti e nei paesi anglosassoni. Vista la viralità della "combo" qualcuno ha già ipotizzato che "Turn the Lights Off" potrebbe comparire nelladella nuova stagione della serie di Apple TV.