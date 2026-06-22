Leapmotor C10 REEV: il SUV cinese che fa il pieno (anche) di autonomia

Leapmotor nasce nel 2015 in Cina e dal 2024 è entrata nell'orbita di Stellantis, che ne detiene una quota e cura la distribuzione fuori dai confini cinesi attraverso la propria rete di concessionarie. Abbiamo provato la C10 in versione REEV - Range Extender Electric Vehicle - che affianca ad una meccanica elettrica un piccolo motore a benzina pensato esclusivamente per fare da generatore di corrente. L'idea è semplice: offrire i vantaggi della guida elettrica senza i limiti dell'autonomia, grazie a un 1.5 a benzina che entra in funzione solo quando la batteria - più piccola di quella della versione full electric - si scarica. Il risultato è un Suv di segmento D, simile per dimensioni alla Tesla Model Y, proposto a partire da 37.400 euro nell'allestimento Style e da 38.900 euro nella più ricca Design, quella da noi provata.

Dimensioni e design

La C10 REEV misura 474 cm in lunghezza, 190 cm in larghezza e 168 cm in altezza, con un passo di 282,5 cm e un'altezza minima da terra di 18 cm, sufficiente per qualche escursione fuori dall'asfalto. Le linee sono pulite e arrotondate, con un che di massiccio nell'impostazione generale, impreziosite da dettagli come le maniglie a scomparsa e il tergicristallo posteriore nascosto sotto lo spoiler. I fari, sottili e a Led sia davanti che dietro, contribuiscono a uno stile sobrio più che aggressivo. La versione Design che abbiamo guidato monta cerchi da 20 pollici - contro i 18" della Style - oltre a una fascia luminosa che collega i due gruppi ottici posteriori e ai vetri posteriori oscurati, dettagli che alzano leggermente il tono sportivo senza stravolgere l'impostazione complessiva del Suv.

Interni e tecnologia

L'abitacolo è curato e arioso, rivestito da una morbida ecopelle che ricopre plancia, sedili e pannelli porta. Sulla Design i sedili anteriori sono regolabili elettricamente, riscaldabili e ventilati. La plancia ospita due schermi: un cruscotto digitale da 10,3 pollici ben leggibile e un ampio display touch da 14,6 pollici che gestisce gran parte delle funzioni dell'auto, compreso il climatizzatore automatico bizona - una scelta che impone qualche distrazione di troppo al volante. Manca però il supporto ad Android Auto e Apple CarPlay, un'assenza che pesa su un'auto altrimenti tecnologicamente generosa. Lo spazio per i passeggeri è abbondante grazie al pavimento piatto, anche se dietro la seduta risulta un po' troppo vicina al pianale, costringendo a tenere le ginocchia piegate. Il bagagliaio si ferma a 400 litri, 35 in meno rispetto alla versione 100% elettrica per la presenza del serbatoio della benzina.

Prova su strada

Il cuore del sistema è un motore elettrico da 215 CV montato al retrotreno, che muove da solo le ruote: il 1.5 a benzina da 68 CV non è mai collegato alla trasmissione e si limita a ricaricare la batteria da 28,4 kWh quando necessario. Lo 0-100 km/h richiede 8,5 secondi, un decimo in più rispetto alla versione full electric nonostante i 30 kg in meno garantiti dalla batteria più piccola. Su strada l'auto resta briosa e reattiva, con uno sterzo leggero e preciso e sospensioni che contengono bene il rollio in curva, anche se sulle sconnessioni più marcate - complici i cerchi da 20" della Design - si avvertono sobbalzi non sempre filtrati a dovere. Non è un dettaglio da poco sapere che la messa a punto dinamica della C10 REEV è stata curata presso il centro prove di Balocco, lo stesso polo che ha contribuito a plasmare l'identità di guida di modelli Alfa Romeo di tutto rispetto e, più in generale, di buona parte della gamma Stellantis. L'esperienza dei tecnici coinvolti, abituati a calibrare le vetture seguendo le preferenze europee, si avverte su strada: il comportamento resta orientato al comfort e all'isolamento dall'esterno, ma il sostegno laterale offerto dall'assetto in curva prende ampiamente le distanze dalla morbidezza tipica dei Suv di provenienza cinese, restituendo una maggiore sicurezza nei cambi di direzione.

Manca però la funzione one-pedal, che altre elettriche offrono per rallentare senza intervenire sul freno. L'autonomia dichiarata in elettrico è di 145 km WLTP, e nel nostro test abbiamo superato i 140 km senza adottare uno stile di guida particolarmente parsimonioso. Quando il 1.5 entra in funzione, il consumo stimato dal computer di bordo si attesta sui 13 km/l in autostrada e intorno ai 16/17 km al litro in città: con il serbatoio da 50 litri, si superano i 700 km di autonomia complessiva, contro i quasi 970 dichiarati dalla casa nel ciclo combinato. La ricarica accetta fino a 6,6 kW in corrente alternata e 65 kW in corrente continua, sufficienti per passare dal 30 all'80% in 18 minuti.

Prezzi e considerazioni finali

La gamma Leapmotor C10 REEV si articola su due allestimenti: la Style, da 37.400 euro, già dotata di guida semiautonoma, tetto panoramico, sensori di parcheggio, retrocamera e piastra di ricarica wireless con cerchi da 18"; e la Design, da 38.900 euro, che aggiunge cerchi da 20", sedili riscaldati e ventilati, portellone motorizzato e volante riscaldabile. Al lancio, un'offerta commerciale ha portato il prezzo di ingresso fino a 33.900 euro. La C10 REEV convince per il rapporto tra prezzo e dotazione, per lo spazio a bordo e per una soluzione tecnica - il range extender - che elimina l'ansia da ricarica tipica delle elettriche pure.

I limiti restano quelli di un prodotto ancora acerbo su alcuni dettagli: l'assenza di Android Auto e Apple CarPlay, un bagagliaio non generoso e un comportamento sulle asperità che potrebbe essere più filtrato. Per chi cerca un Suv elettrico senza compromessi sull'autonomia nei lunghi viaggi, però, resta una proposta difficile da ignorare a questa cifra.