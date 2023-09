Nuova Fiat 600e, iniziata a Tychy la produzione dell’atteso SUV elettrico

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta lo scorso 4 luglio nella suggestiva cornice del Lingotto, all’inizio di settembre ha finalmente preso il via la produzione in serie dell’attesissima Fiat 600e, presso lo stabilimento del Gruppo Stellantis di Tychy, in Polonia.

Nuova Fiat 600e, il primo esemplare è una versione top di gamma

La prima 600e prodotta risulta declinata nell’allestimento top di gamma “La Prima” e risulta personalizzata con la livrea esterna color arancione, denominata “Arancio sole d'Italia”. L’inedito modello del brand torinese va quindi ad occupare il segmento B-SUV, ovvero uno dei più richiesti e, ovviamente, più affollati dell’intero settore automotive.

SUV 100% elettrico

Si tratta quindi di un modello fondamentale per il futuro del marchio, anche perché si tratta del primo SUV 100% elettrico di Casa Fiat. La vettura può contare su un’autonomia offerta da un pieno di energia di oltre 400 km nel ciclo combinato WLTP e più di 600 km nel ciclo urbano. Per questo motivo, la vettura risulta ideale sia per la guida in città che per viaggi medio lunghi.

Due versioni

La 600e sarà disponibile in 2 diverse versioni denominate Fiat 600e La Prima Fiat 600e RED, entrambe in grado di incarnare a pieno lo stile italiano, offrendo un perfetto mix di confort, tecnologia e sostenibilità.

Stabilimento di Tychy

Ricordiamo che lo stabilimento di Tychy, in Polonia, ha iniziato la sua produzione nel 1975 come fabbrica del marchio Fiat, e grazie ad un costante sviluppo è arrivato a vantare un sistema produttivo su tre turni impiegando più di 2.000 persone. Dalle linee produttive di questo impianto del Gruppo Stellantis sono usciti modelli del calibro di Fiat 500, Panda e ora anche Jeep Avenger.