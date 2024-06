Nuova Ford Explorer, il SUV elettrico alla conquista dell’Europa

Ascolta ora 00:00 00:00

Prodotta in Europa appositamente per il mercato del Vecchio Continente, la nuova Ford Explorer si presenta come una tecnologica e versatile SUV elettrico assemblato a Colonia in Germania, sfruttando la sofisticata piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen che fa da base ad una ricetta particolarmente ricca realizzata dalla Casa dell’Ovale Blu. Nata tra le linee di produzione dell’Electric Vehicle Center di Ford, la Explorer è la prima vettura di una nuova gamma di vetture a zero emissioni, tra cui spiccheranno una versione a batterie della Puma e una crossover elettrica dal carattere sportivo.

Nuova Ford Explorer, design muscoloso

Lunga 4,53 metri e alta 1,63 metri, l’Explorer sfoggia forme scolpite e impotenti che richiamano subito all’aspetto dei grandi SUV “made in USA”, anche se le sue dimensioni sono a prova delle piccole strade europee. Il design regala un senso di potenza e di forza, con il frontale che si distingue per la caratteristica firma luminosa impreziosita da luci LED a forma di boomerang.

Interni tecnologici e veratili

L’abitacolo, spazioso e funzionale, vanta 5 comodi posti, con i sedili sportivi anteriori con poggiatesta integrati. Il vano bagaglio può ospitare un minimo di 490 litri. L’ambiente e tecnologico e punta al premium, inoltre si fa apprezzare la praticità della MegaConsole che vanta un mega portaoggetti da 17 litri che permette di ospitare borracce, borse e computer portatili, così come il sicuro scomparto My Private Locker, nascosto dietro lo schermo. L’ambiente risulta ancora più sofisticato grazie al sistema di luci ambientale multicolor che permette di personalizzare l’abitacolo, mentre il cuore tecnologico della vettura è rappresentato dall'infotainment connesso SYNC Move, dotato display touch da 14,6 pollici, regolabile in altezza con inclinazione variabile di oltre 30 gradi. Non manca una soundbar ad alta-definizione per ascoltare musica in wireless tramite Android Auto e Apple CarPlay, mentre i più esigenti possono godere della musica offerta dal sistema audio B&O a 10 diffusori, fornito di serie nell’allestimento Premium.

Optional e ADAS

Gli incontentabili possono attingere ad una lunga lista di optional che offre tra le varie cose il tetto panoramico con oltre un metro quadrato di superficie vetrata e il Driver Assist Pack dotato di portellone posteriore ad apertura e chiusura senza mani l’head-up display, la telecamera a 360 gradi e il nuovo Lance Change Assist, per guida sicura e confortevole. Non mancano inoltre ben 15 tecnologie sistemi di assistenza alla guida (ADAS) offerti di serie, tra cui segnaliamo l’Intelligent Adaptive Cruise Control con Stop and GO e il Clear Exit Warning, progettato per aiutare a prevenire incidenti con i ciclisti.

Motori e batterie

La nuova Explorer è disponibile sia con trazione posteriore (Rwd) che integrale (Awd), con quest’ultima dotata di doppio motore. La gamma dispone di tre differenti batterie: le prime due da 52 e 77 kW sono dedicate alla versione con due ruote motrici, mentre la più potente da 78 kW è per la 4x4. A queste batterie corrispondono altrettanti livelli di potenza, ovvero 170, 286 e 340 CV. La versione 4x4 da 340 CV permette di scattare da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi e di trainare fino a 1.200 kg. L’autonomia può arrivare fino a 602 km con una singola carica e sfruttando la ricarica rapida si passa dal 10 all'80% in circa 26 minuti, utilizzando caricatori DC fino a 185 kW.

Prezzo

La Nuova Ford

Explorer 100% elettrica può essere già prenotata presso le concessionarie italiane della Casa dell’Ovale blu ad un prezzo di listino che parte da 41.500 euro, mentre le prime consegne dovrebbero partire alla fine dell’anno.