Nuova Renault Twingo E-Tech è campione di sicurezza: ben 24 ADAS disponibili

La nuova Renault Twingo E-Tech Electric non si propone solo come un veicolo accessibile e agile, ma come un vero e proprio manifesto tecnologico dedicato alla protezione della vita umana. Attraverso l'ambizioso programma Human First, avviato nel 2023, Renault ha implementato un approccio pragmatico per intervenire sulle principali cause di incidenti, come la velocità e la distrazione, dotando la sua city-car di strumenti di sicurezza che solitamente appartengono a categorie automobilistiche più elevate.

Solidità strutturale e sicurezza passiva

Il concetto di sicurezza della Twingo parte dalle sue fondamenta: la piattaforma RGEV small. Questa architettura non è stata studiata solo per l’efficienza elettrica, ma per offrire una resistenza strutturale superiore in caso d’urto. In particolare, il pianale include traverse strutturali specifiche progettate appositamente per proteggere l'integrità della batteria.

A completare la protezione interna troviamo 6 airbag di serie su tutte le versioni. Un dettaglio di rilievo riguarda i due airbag frontali, dotati di una funzione adattiva: grazie a sensori posizionati sulle guide dei sedili, il sistema è in grado di variare la rigidità dell'apertura degli airbag in base alla morfologia e alla posizione degli occupanti, limitando l'impatto sul corpo in caso di collisione. Per i più piccoli, è presente di serie il sistema Isofix sui sedili posteriori.

ADAS: 24 dispositivi per una guida vigile

La Twingo E-Tech Electric vanta una dotazione di 24 dispositivi di assistenza alla guida (ADAS). Già nell'allestimento Evolution, la vettura offre tecnologie critiche come la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni, ciclisti e incroci, l'assistenza al mantenimento della corsia e il riconoscimento della segnaletica stradale.

Per massimizzare la facilità d'uso, il pulsante My Safety Switch permette al conducente di attivare o disattivare simultaneamente cinque impostazioni ADAS preferite con un unico gesto. Tra le innovazioni più avanzate, disponibili nel pack Easy Drive, spiccano il sistema OSE (Occupant Safe Exit Alert), che avvisa i passeggeri se sta sopraggiungendo un pericolo mentre aprono la portiera, e il Rear AEB, che frena automaticamente il veicolo in retromarcia se rileva un ostacolo imminente o un pedone non visto dal conducente.

Monitoraggio e coaching digitale

La Twingo anticipa le future normative GSR2.3 integrando una telecamera interna nel montante del parabrezza. Questo sistema di controllo avanzato analizza i segni di stanchezza e distrazione del conducente, intervenendo con alert visivi e sonori.

Ad affiancare l'elettronica di bordo ci sono il Safety Score e il Safety Coach. Il primo valuta lo stile di guida assegnando un punteggio da 0 a 100 basato su traiettorie e distanze di sicurezza, mentre il secondo fornisce consigli personalizzati per una guida più responsabile direttamente sul cruscotto tramite il widget Safety Monitor.

Gestione delle emergenze

In caso di evento critico, Renault ha previsto soluzioni brevettate per facilitare i soccorsi.