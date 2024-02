Nuova Volkswagen ID.7 Tourer, svelata la station elettrica per viaggi a zero emissioni

La Casa di Wolfsburg svela la nuova Volkswagen ID.7 Tourer, station wagon di grand dimensioni con motore 100% elettrico dedicata a chi ama il comfort e lo spazio della "sorella" Passat, ma desidera muoversi senza produrre emissioni nocive. La ID.7 Tourer andrà ad affiancare la versione berlina già presente sul mercato, anche se ancora non si conoscono prezzi e tempi di arrivo in concessionaria.

Volkswagen ID.7 Tourer, dimensioni e design

Lunga quasi 5 metri (4,96 m.) e con un ottimo Cx aerodinamico pari a 0,24, grazie agli sbalzi corti offerti dalla meccanica elettrica, la vettura offre uno spazio interno molto ampio capace di ospitare comodamente 5 adulti. Il vano bagagli misura ben 605 litri che diventano ben 1.714 litri se si abbattono gli schienali dei sedili posteriori. Il 3/4 anteriore della Tourer viene riprende il proprio design da quello della berlina da cui deriva. Il posteriore ovviamente è totalmente nuovo ed è considerato dallo stesso Costruttore teutonico e una via di mezzo tra la nuova Passat Variant e la Arteon Shooting Brake.

Interni

Anche la plancia è la medesima di quella della berlina, anche se tra le novità spicca il sistema infotainment abbinato allo schermo da 15 pollici che adesso risulta integrato con l’assistente vocale avanzato basato sull’AI di ChatGPT. Non manca inoltre l’inedito Head-Up Display con realtà aumentata. L’elevato confort è assicurato dalla presenza di sedili ErgoActive con funzione massaggio, mentre l'app Wellness permette di gestire diverse funzioni tramite tre programmi preconfigurati (Fresh Up, Calm Down e Power Break). Tra i sistemi di sicurezza segnaliamo la presenza del Park Assist Plus con funzione Memory, il Connected Travel Assist con Lane Assist, Side Assist e controllo della distanza di sicurezza ACC, l'Exit Assist e il Car2X.

Motori

Al momento, la nuova Volkswagen ID.7 Tourer sarà disponibile esclusivamente proposta con un singolo motore elettrico che eroga 286 CV e 545 Nm di coppia. Sarà comunque possibile optare tra due tipi di batteria. La versione ID.7 Pro avrà una batteria da 77 kWh (82 kWh lordi) ricaricabile fino ad una potenza di 170 kW. La più prestante ID.7 Pro S sfrutta invece un accumulatore da 86 kWh (91 kWh lordi) che in potrà essere ricaricato in corrente continua fino ad una potenza di 200 kW (dal 10 all'80% sarà possibile ricaricare in meno di 30 minuti). La Pro S vanta un'autonomia di 687 km (ciclo WLTP).

Prezzi

I prezzi di listino e la data del debutto commerciale della Tourer non sono ancora noti, ma ricordiamo che la versione berlina del modello elettrico parte da 62.716 euro.