Peugeot 9X8, design dalla pista alla strada

La Peugeot 9X8, protagonista del FIA World Endurance Championship (WEC), non è solo un'auto da competizione, ma un vero e proprio laboratorio su ruote che ispira direttamente le vetture di produzione del marchio francese. Il design della 9X8, caratterizzato da linee aerodinamiche avanzate e un'estetica aggressiva, si riflette anche nei modelli di produzione come la Peugeot 508 e 208, creando una sinergia tra performance sportiva e utilizzo quotidiano. Il direttore tecnico di Peugeot Sport, Olivier Jansonnie, ha spiegato che la nuova 9X8 presenta un design aerodinamico radicalmente aggiornato, con l’introduzione di un alettone posteriore e modifiche significative alla distribuzione del peso e alla bilanciamento aerodinamico.

Questo cambiamento è stato influenzato dalle nuove regolamentazioni sui pneumatici che hanno permesso a Peugeot di adottare una configurazione più performante​. Il design distintivo della 9X8, con la sua iconica "testa di leone" stilizzata, è stato curato da Matthias Hossann, direttore del design di Peugeot. Una grafica che rappresenta il senso di collettività e spirito di squadra tipico delle competizioni endurance. Un approccio estetico che si riflette anche nelle vetture di produzione, dove elementi di design aggressivi e sofisticati sono utilizzati per conferire un’identità forte e riconoscibile ai modelli stradali​​. Le innovazioni aerodinamiche e stilistiche sviluppate per la 9X8 non restano confinate al mondo delle corse. Modelli di produzione come la Peugeot 508 PSE (Peugeot Sport Engineered) traggono diretta ispirazione da queste tecnologie, integrando soluzioni avanzate che migliorano la performance e l’efficienza aerodinamica. Questo modello presenta dettagli di design che richiamano le linee fluide e aggressive della 9X8, oltre a beneficiarne in termini di stabilità e dinamica di guida. ;ettersi al volante di una Peugeot ispirata alla 9X8 significa sperimentare una connessione diretta con il mondo delle corse. Le vetture di produzione dotate di elementi di design e tecnologie derivate dalla Hypercar impegnata nel WEC offrono un’esperienza di guida che combina agilità e precisione con il comfort e la praticità necessari per l’uso quotidiano.

L'adozione di tecnologie come il recupero di energia in frenata e la distribuzione ottimizzata del peso conferisce a queste auto una maneggevolezza superiore e una risposta immediata ai comandi del guidatore.

La Casa transalpina sta creando una nuova generazione di veicoli che uniscono il meglio di entrambi i mondi per gli appassionati che potranno vivere l'emozione delle competizioni direttamente al volante delle loro auto di tutti i giorni, godendo di un design accattivante e di una tecnologia all'avanguardia.