Pirelli accelera a Goodwood: il P Zero equipaggia le supercar del futuro tra elettrico, hypercar e Formula 1

Il Goodwood Festival of Speed si conferma ancora una volta il palcoscenico ideale per raccontare l'evoluzione dell'automobile ad alte prestazioni. In questo scenario, dove ogni anno debuttano le vetture più esclusive del panorama mondiale, Pirelli porta in scena l'intera famiglia P Zero, una gamma che continua ad accompagnare lo sviluppo delle sportive di nuova generazione. A certificare questo ruolo ci sono oltre 300 omologazioni già ottenute dai nuovi pneumatici, destinati a modelli premium e prestige sempre più potenti, tecnologici ed elettrificati.

Oltre 300 omologazioni per le sportive di domani

Dal rilancio completo della gamma, avviato nel 2023, la famiglia P Zero ha consolidato la propria presenza sulle vetture più performanti del mercato. Il traguardo delle oltre 300 omologazioni testimonia la fiducia accordata dai principali costruttori internazionali, che scelgono questi pneumatici per valorizzare prestazioni, dinamica di guida e sicurezza, indipendentemente dall'alimentazione o dalla potenza dei modelli.

Dalle hypercar elettriche alle regine della pista

Tra le novità dell'edizione 2026 spicca la nuova Ferrari Luce, equipaggiata con il P Zero E sviluppato nella misura record da 24 pollici. Il pneumatico abbina elevate prestazioni a una composizione contenente oltre il 55% di materiali bio-based e riciclati, con particolare attenzione alla riduzione della resistenza al rotolamento. Sul versante più sportivo trovano spazio il P Zero Trofeo RS, scelto da modelli come Bentley Supersports, Porsche Taycan Turbo GT con kit Manthey e BMW M2 con M Performance Track Kit.

Tecnologia e innovazione direttamente dal motorsport

La ricerca Pirelli guarda anche all'integrazione tra pneumatico ed elettronica. La Pagani Utopia Roadster è infatti tra i modelli protagonisti grazie all'adozione della tecnologia Cyber Tyre, il sistema che permette agli pneumatici di comunicare in tempo reale con i sistemi della vettura attraverso sensori integrati. Per le elettriche di lusso, come Rolls-Royce Spectre e Jaguar Type 01, arrivano invece le coperture Elect, progettate specificamente per veicoli elettrici e plug-in hybrid e disponibili fino al diametro di 23 pollici.

Dai circuiti alla strada, passando per Goodwood

Il legame tra competizioni e produzione resta il cuore della filosofia Pirelli. Tutti i pneumatici P Zero derivano infatti dall'esperienza maturata nelle principali categorie del motorsport, dove l'azienda è presente in oltre 350 eventi ogni anno, inclusa la Formula 1. Un patrimonio tecnologico che consente di trasferire sulle vetture di serie soluzioni avanzate, dalla virtualizzazione dei processi di sviluppo fino alle tecnologie dedicate alle auto più esclusive.

A Goodwood, infine, non è mancata una curiosità: la replica LEGO Technic della Koenigsegg Sadair's Spear, anch'essa equipaggiata con P Zero Trofeo RS, ha stabilito il record di velocità per un'auto LEGO guidabile raggiungendo 111 km/h.