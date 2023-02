Aperti gli ordini per la Polestar 2 MY24

La Polestar 2 Model Year 2024 è adesso ordinabile presso il sito Polestar.com. La splendida berlina elettrica di alta gamma dallo stile svedese, composto di un irresistibile fascino glaciale, offre performance, tecnologia e sicurezza di primo piano. Le consegne sono previste a partire da primo trimestre di quest'anno.

Polestar 2 ancora più ricca

La premium EV si contraddistingue per un frontale high-tech che riflette il design presentato in anteprima da Polestar 3, per innalzamenti sensibili delle prestazioni per merito di nuovi motori elettrici e di batterie più potenti, per perfezionamenti in materia di sostenibilità che abbassano le emissioni di carbonio di 1.1 tonnellate e, per la prima volta su una vettura del brand, per la trazione posteriore e la SmartZone. Ogni versione di Polestar 2, è fornita di batterie agli ioni di litio potenziate, con un impatto positivo sull’efficienza e la capacità. Ad esempio: elevando la velocità di ricarica, fino a 205 kW DC per le batterie Long range e 135 kW per la batteria Standard-range.

L'autonomia della berlina

La versione Standard range Single motor è adesso capace di percorrere fino a 518 km (ciclo WLTP), con un miglioramento di 40 km, e di 84 km nella versione Long Range, arrivando a quota 635 km (ciclo WLTP). Ovviamente per chi non può fare a meno delle emozioni e ha voglia di disporre di più potenza, esiste il Performance Pack opzionale che offre una potenza fino a 350 kW, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h di soli 4,2 secondi. In poche parole, sulla nuova vettura del Gruppo Volvo Cars si viaggia con lo stile di una vera berlina premium, in grado di offrire sia un comfort elevato che delle sensazioni di guida eccezionali, con un'impostazione al volante da sportiva di razza. Senza contare il comparto tecnologico a disposizione, davvero all'avanguardia e, anche per i più scettici, la possibilità di spostamenti lunghi facilmente copribili con la vasta autonomia a disposizione.