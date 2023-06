Polestar più vicina al cliente: attivato il servizio premium di Home Delivery

La casa automobilistica svedese Polestar, specializzata nella produzione di automobili ad alte prestazioni, ha attivato il servizio premium di Home Delivery. Una scelta dettata dalla volontà di valorizzare il cliente e il rapporto fra lo stesso e l'azienda. Si mira infatti a creare una connessione fra le due parti, un rapporto di fiducia. Un'esprerienza dedicata interamente al cliente che possa costituire un ricordo positivo durevole nel tempo.

Il servizio disponibile dal 7 giugno

Il servizio di Home Delivery sarà disponibile a partire da domani, mercoledì 7 giugno. Grazie al nuovo sistema, sarà possibile ricevere la vettura ordinata direttamente a casa, e a ciò sarà affiancata anche una consulenza con Polestar Specialist, che seguirà le operazioni dalla consegna fino a tutto il ciclo di vita della vettura. I possessori dell'auto, dunque, non saranno lasciati da soli e potranno contare sul supporto di questa figura.

Nel caso in cui, invece, si scelga di ritirare l'auto in prima persona, sarà possibile recarsi presso uno dei 6 Handover Point Polestar. A disposizione anche 65 Polestar Service Point per ricevere supporto adeguato in caso di bisogno: si tratta di una rete d'assistenza nazionale, garantita anche grazie alla collaborazione con i concessionari Volvo. Mettendo a punto una simile struttura, Polestar rompe di fatto ogni schema, avvicinandosi di più al cliente.

Gli obiettivi di Polestar

" Da sempre l'obiettivo di Polestar è quello di offrire un servizio che dia tempo e valore a chi decide di acquistare una nostra vettura e non di toglierlo. L'introduzione del servizio di Home Delivery, dopo un processo di acquisto immediato e trasparente realizzabile comodamente da casa, permette facilmente di selezionare la data e l'indirizzo più comodo per la consegna ", spiega Alexander Lutz, MD di Polestar Italia. Che poi aggiunge: " Ma abbiamo voluto offrire molto di più. Un Polestar specialist dedicato darà al momento della consegna tutte le informazioni necessarie per un primo utilizzo efficiente della vettura e accompagnerà il cliente attraverso le prime fasi di configurazione e resterà a disposizione durante tutta la suapermanenza all'interno della famiglia Polestar. È un pacchetto premium che siamo sicuri verrà apprezzato da chi decide di acquistare una Polestar ".

I costi del servizio

Il servizio di Home Delivery di Polestar sarà disponibile al costo di 399 euro per i residenti entro una distanza di 300 km dall'Handover Point più vicino alla propria abitazione. Basta selezionare tale opzione durante le fasi di acquisto. Concluso il processo di immatricolazione, sarà quindi possibile selezionare la data di consegna desiderata tra le due opzioni proposte dal sistema oppure richiedere una data specifica.

Come tempi, la consegna è garantita entro una finestra massima di due ore rispetto all'orario selezionato. Il cliente sarà inoltre aggiornato durante tutte le fasi. La vettura verrà consegnata con uno stato di carica superiore al 45%. Al momento il servizio di consegna non è coperto nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Puglia e Basilicata.