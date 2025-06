Renault cambia guida in Italia, Sébastien Guigues è il nuovo Direttore Generale

Ascolta ora 00:00 00:00

Un testimone che passa di mano, una stagione che si chiude e un nuovo capitolo che si apre. Dal prossimo 1° luglio 2025, Sébastien Guigues sarà il nuovo Direttore Generale della Marca Renault in Italia, oltre che Direttore Paese Renault Group Italia, il secondo mercato europeo per importanza all’interno del colosso transalpino. Un incarico di prestigio, che arriva in un momento chiave per Renault, impegnata nella piena attuazione del piano “Renaulution” e in una delicata transizione verso la mobilità elettrica. Senza dimenticare le dimissioni del CEO, Luca de Meo.

Un passaggio di consegne

Guigues subentra a Raffaele Fusilli, che ha deciso di lasciare l’azienda per motivi personali. Un addio in punta di piedi per un manager che aveva portato la Losanga a consolidare la sua presenza in Italia, navigando tra pandemia, crisi dei chip e rinnovamento di gamma. Ma adesso, la responsabilità passa a un profilo internazionale, raffinato e poliedrico, con una lunga esperienza sulle spalle.

Ventiquattro anni nel settore automotive, venti dei quali nel Gruppo Volkswagen. Francese, ma con una forte impronta iberica, Guigues ha attraversato i vertici di Volkswagen, SEAT e CUPRA, alternando incarichi in Francia e Spagna. Nel suo percorso c’è stato già spazio per l’Italia, che ha conosciuto e gestito dai piani alti della sede SEAT. Poi, dal 2017 al 2021 ha guidato SEAT e CUPRA Francia in qualità di CEO, prima di entrare in Renault nel 2021, come Managing Director di Renault e Alpine per il mercato spagnolo.

Una credibilità costruita sul campo

Ed è proprio in Spagna che Guigues ha costruito la sua credibilità all’interno del Gruppo francese. In quattro anni ha riportato Renault dalla quinta alla prima posizione nelle vendite, un risultato che non nasce dal caso, ma da una strategia chiara, pragmatica e perfettamente aderente ai principi del piano industriale “Renaulution” voluto da Luca de Meo. Un piano che coniuga profitto e prodotto, ottimizzazione e desiderabilità, elettrico e tradizione.

Guigues non è solo un dirigente abile nei numeri, ma anche un uomo d’immagine, con una forte propensione al marketing e alla costruzione di valore intorno al marchio. Qualità fondamentali per affrontare il mercato italiano, competitivo e sensibile al fascino dei marchi, dove Renault ambisce a giocare un ruolo da protagonista.

Guigues pronto alla sfida in Italia

Il suo riferimento diretto sarà Ivan Segal, Direttore Vendite e Operazioni Mondo della Marca Renault. Ma è evidente che il suo operato avrà un impatto decisivo sul posizionamento del marchio nel cuore del Mediterraneo industriale. Renault non cerca un semplice amministratore, ma un navigatore capace di leggere il vento, in un contesto fatto di transizione ecologica, scelte strategiche e battaglie commerciali a colpi di kWh e incentivi.

Diplomato alla Kedge Business School e con una laurea in Business Administration all’Università di Valencia, Guigues rappresenta quella generazione di manager europei capaci di

parlare molte lingue – aziendali, culturali e geografiche – e di portare una visione fluida in un settore che cambia forma giorno dopo giorno. Ora tocca a lui scrivere il prossimo capitolo della storia Renault in Italia.