Renault Master E-Tech, le consegne dell’ultimo miglio diventano green e hi-tech

La rivoluzione dell’ultimo miglio passa sempre più spesso dall’elettrificazione. Con l’espansione dell’e-commerce e l’aumento delle restrizioni alla circolazione nei centri urbani, le aziende che si occupano di logistica e distribuzione sono chiamate a ripensare le proprie flotte. In questo scenario, Renault Master E-Tech si propone come una delle soluzioni più avanzate per rendere le consegne cittadine più sostenibili, efficienti e tecnologicamente evolute.

Renault Master E-Tech, una nuova generazione di veicolo commerciali

Il grande van della Casa francese rappresenta la nuova generazione di veicoli commerciali progettati fin dall’origine per rispondere alle esigenze della transizione energetica. Non si tratta infatti di una semplice conversione elettrica di un modello esistente, ma di un progetto sviluppato su una piattaforma multi-energia in grado di ospitare motorizzazioni diesel, elettriche e, in prospettiva, anche a idrogeno. Una filosofia che consente di adattare il veicolo alle differenti esigenze operative delle aziende, senza compromettere capacità di carico, efficienza o comfort.

Aerodinamica “intelligente”

Uno degli elementi distintivi del nuovo Renault Master E-Tech è il concetto di “Aerovan”. Gli ingegneri francesi hanno dedicato particolare attenzione all’aerodinamica, intervenendo sul frontale, sull’inclinazione del parabrezza, sui retrovisori e perfino sulla parte posteriore del veicolo per ridurre la resistenza all’aria. Il risultato è un miglioramento significativo dell’efficienza energetica e una riduzione dei consumi che contribuisce ad aumentare l’autonomia e a contenere i costi operativi.

Autonomia da record

Per chi opera nel settore delle consegne urbane, l’autonomia rappresenta uno dei parametri più importanti. Renault Master E-Tech può essere equipaggiato con una batteria da 87 kWh che consente di raggiungere fino a 460 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP, un valore che lo colloca ai vertici della categoria e che permette di affrontare senza particolari preoccupazioni anche le giornate lavorative più impegnative. Per gli impieghi prevalentemente cittadini è disponibile anche una batteria da 40 kWh, pensata per ottimizzare il rapporto tra capacità energetica, peso e costi di esercizio.

Generosa capacità di carico

La logistica dell’ultimo miglio richiede però molto più della sola autonomia. Per questo il nuovo Master E-Tech punta anche su una capacità di carico elevata, con un vano progettato per mantenere la massima praticità operativa. Nella versione elettrica può trasportare oltre 1.500 kg di carico utile e offre un’ampia apertura laterale che facilita le operazioni di carico e scarico, una caratteristica particolarmente apprezzata da corrieri, operatori della distribuzione e aziende di servizi.

Dotazione e sicurezza hi-tech

Anche la cabina compie un deciso salto generazionale. L’abitacolo è stato progettato come un vero ufficio mobile, con una plancia moderna, numerosi vani portaoggetti e il sistema multimediale OpenR Link con schermo da 10 pollici. La compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, insieme ai servizi connessi e alle funzionalità digitali dedicate alle flotte, permette di gestire percorsi, comunicazioni e attività lavorative direttamente dal veicolo.

Sul fronte della sicurezza, Renault ha introdotto fino a 20 sistemi di assistenza alla guida. Tra questi figurano la frenata automatica d’emergenza, l’assistente al mantenimento della corsia, il controllo della stabilità laterale e numerosi dispositivi pensati per aumentare la sicurezza nelle aree urbane ad alta densità di traffico. Un supporto importante per chi trascorre molte ore al volante effettuando consegne in città.

Vehicle-to-Load e Vehicle-to-Grid

Interessanti anche le tecnologie Vehicle-to-Load e Vehicle-to-Grid disponibili sulle versioni elettriche. Grazie a queste funzioni, la batteria può alimentare utensili, dispositivi elettronici o altre apparecchiature direttamente dal veicolo, trasformando il furgone in una vera e propria fonte di energia mobile per professionisti e operatori specializzati.

Un grande compagno di lavoro

La prova su strada ha evidenziato inoltre una guida particolarmente fluida e confortevole. La risposta immediata del motore elettrico facilita le ripartenze nel traffico urbano, mentre la silenziosità di marcia contribuisce a ridurre l’affaticamento del conducente durante le lunghe giornate lavorative. Un aspetto che, insieme all’autonomia elevata e alla rapidità di ricarica, rende il Master E-Tech una soluzione concreta per le aziende che intendono ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare alla produttività.

Con il nuovo Renault Master E-Tech, la mobilità commerciale entra in una nuova fase.

Più efficiente, più connesso e più sostenibile, il grande van francese dimostra come la transizione elettrica possa diventare un alleato strategico per il trasporto dell’ultimo miglio, trasformando le consegne urbane in un’attività sempre più green e hi-tech.