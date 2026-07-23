Stellantis rilancia il Brasile: Filosa incontra Lula e celebra i 50 anni di FIAT

Cinquant’anni di storia, ma con lo sguardo rivolto al futuro. È questo il messaggio emerso dall’incontro tra il CEO di Stellantis, Antonio Filosa, e il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, tenutosi a Brasilia in occasione del 50° anniversario di FIAT in Brasile. Un appuntamento dal forte valore istituzionale e industriale che ha permesso al Gruppo di ribadire il proprio impegno nel Paese, considerato uno dei pilastri della strategia globale di crescita.

Un anniversario che guarda avanti

Cinque decenni dopo l’inaugurazione dello storico Automotive Hub di Betim, Stellantis ha celebrato una delle pagine più importanti della propria presenza internazionale. Nel corso dell’incontro, Filosa ha ricordato il percorso compiuto dal marchio italiano sottolineando che “Con il Presidente Lula abbiamo celebrato la straordinaria storia di successo di una grande azienda italiana che ha scelto il Brasile per localizzare la propria produzione, investire e crescere insieme al Paese, creando occupazione e realizzando investimenti di qualità lungo un percorso durato cinque decenni”. Il CEO ha poi aggiunto: “È stato un incontro cordiale e costruttivo, durante il quale il Presidente Lula ha riconosciuto il contributo determinante di FIAT allo sviluppo industriale del Brasile e la forza dell’intero settore automobilistico nazionale”.

Investimenti record e debutto della Argo X

L’incontro è stato anche l’occasione per presentare alle autorità brasiliane il nuovo piano di sviluppo di Stellantis nel Paese. Il Gruppo investirà 32 miliardi di real brasiliani in Sud America entro il 2030, con 14 miliardi destinati al solo stabilimento di Betim. Proprio qui nascerà la nuova Fiat Argo X, primo modello del nuovo ciclo industriale che punta a rafforzare la competitività del marchio e a sostenere la crescita produttiva del polo brasiliano, confermandone il ruolo centrale nella strategia industriale del Gruppo.

Leadership consolidata nel mercato brasiliano

Le celebrazioni arrivano in un momento di particolare forza per FIAT. Il marchio è infatti avviato a conquistare per il sesto anno consecutivo la leadership del mercato automobilistico brasiliano, mentre la Fiat Strada si conferma il veicolo più venduto del Paese per il sesto anno di fila. Oggi FIAT rappresenta circa il 20% del mercato complessivo e raggiunge il 50% del segmento pickup, risultati che testimoniano una presenza ormai consolidata e un rapporto di fiducia costruito nel tempo con milioni di clienti brasiliani.

Il Brasile resta un pilastro della strategia Stellantis

Alla riunione hanno preso parte anche il vicepresidente Geraldo Alckmin e numerosi rappresentanti del governo brasiliano, a conferma del peso strategico del comparto automotive per l’economia nazionale.

Il confronto ha rafforzato il dialogo tra istituzioni e industria, mentre Stellantis guarda al futuro puntando su innovazione, produzione locale e sviluppo sostenibile. Dopo mezzo secolo di presenza industriale, il Brasile continua così a rappresentare uno dei mercati chiave su cui costruire la crescita del Gruppo nei prossimi anni.