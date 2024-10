SWM, il marchio italo-cinese arriva in Italia con una carica di SUV

SWM, storica casa motociclistica nata nell’hinterland milanese negli Anni ’70, ha ritrovato una nuova linfa vitale nel 2014, grazie all’acquisizione da parte del colosso cinese Shineray Automobile Co, specializzato nella produzione di Suv, minibus mini-camion e auto elettriche e con stabilimenti in Cina, Vietnam e Italia.

SWM, un'offerta di SUV versatili e convenienti

Ora, SWM ha deciso di proporre nel nostro paese una inedita gamma di moderni SUV di segmento D, presentata in anteprima nel corso di un importante evento che si è svolto a Milano al cospetto di stampa e “addetti ai lavori”. A sviluppare e seguire il debutto nel Bel Paese delle inedite auto targate SWM è stato il nuovo partner italiano di Shineray Automobile Co, ovvero lo storico concessionario veneto Campello Spa. Quest’ultimo ha infatti siglato un accordo esclusivo con Shineray alla fine del 2023, ottenendo l’esclusiva per la distribuzione del modello elettrico X30L. Subito dopo l’estate 2024, Shineray Automobile Co distribuisce in Italia tramite Campello la nuova gamma SWM che comprende i SUV denominati G01,G01F, G03F e G05, tutti equipaggiati con motore a benzina, ma sviluppati per accontentare differenti tipi di mobilità. Tutte le vetture risultano equipaggiata con il motore a benzina 1.5 litri (abbinato ad un cambio manuale o automatico) e in un prossimo futuro saranno previste anche versioni GPL, grazie alla collaborazione con l’azienda BRC. Un'altra informazione molto importante è che su tutta la gamma SWM troviamo una garanzia di 5 anni o 100.000 km.

SWM G01 e G01F

Lunga 4610 mm, larga 1,85 metri, alta 1,72 metri, e con un passo di 2750 mm, la G01 è un SUV versatile e spazioso adatto per 5 persone adulte e in grado di offrire prestazioni brillanti. Degna di nota la dotazione di serie che risulta decisamente full-optional (non mancano cerchi in lega da 18 pollici, tetto apribile panoramico, sedili in pelle regolabili elettricamente e infotainment con schermo da 10 pollici). Il motore a benzina 1.5 litri da quasi 140 CV può essere abbinato ad un cambio automatico doppia frizione o a un manuale.

La G01 F è invece una variate dalla forte carica sportiveggiante, dove ogni dettaglio è stato studiato per offrire un’esperienza di guida grintosa. Il propulsore è sempre quello della sorella G01, ma in questo caso abbiamo a disposizione solo il cambio automatico. Il prezzo della G01 parte da 23.990 euro, mentre la G01F da 23.990 euro.

SWM G03F

Lunga 4605 mm e con un passo di 2780 mm, la SWM G03F sfoggia design imponente e dalle forme squadrate che strizza l’occhio all’avventura. L’ampio spazio offerto e l’abitacolo da 7 posti lo rende inoltre ideale per i viaggi in famiglia. Anche in questo caso la vettura è full optional. Sotto il cofano troviamo il 1.5 litri da 110 CV abbinato al cambio manuale, mentre i prezzi partono da 19.990 euro.

SWM G05

Il SUV G05 si presenta come un SUV poliedrico, confortevole e tecnologico. Lungo 4750 mm e con un passo di ben 2750 mm può ospitare comodamente 7 passeggeri, risultando ideale per le famiglie numerose che desiderano un SUV pratico e versatile da utilizzare sia nella vita di tutti i giorni che per viaggi e gite fuori porta. Le sue forme moderne e arrotondate risultano piacevoli e dissimulano bene la lunghezza del mezzo che sfiora i 4,8 metri. Il motore a benzina 1.5 litri da 139 CV può essere abbinato ad un cambio manuale o al cambio automatico a 7 rapporti. Decisamente completa la lista di accessori forniti di serie che mette a disposizione l’impianto infotainment con connettività per smartphone, la telecamera a 360°, i sedili in pelle e i grande tetto panoramico. La vettura viene offerta a partire da 23.890 euro.

Prova su strada

In occasione della presentazione della gamma SWM abbiamo avuto l’opportunità di effettuare un breve test drive al volante della G05, percorrendo alcune vie urbane di Milano. La versione provata era equipaggiata con il cambio manuale a 6 rapporti. Grazie alle numerose regolazioni elettriche del sedile la posizione di guida ideale si trova velocemente e tutti i comandi principali risultano a portata di mano. La strumentazione digitale è ben leggibile e offre tutte le informazioni necessarie alla guida, mentre il grande tablet centrale e sviluppo verticale, oltre ad essere molto scenografico, permette di controllare tutte le principali funzioni della vettura in maniera intuitiva. Molto utile la telecamera a 360° che insieme ai sensori di parcheggio facilita di molto le operazioni di manovra.

Alla guida la vettura si dimostra brillante e pronta alle sollecitazioni dell’acceleratore, ovviamente la guida è molto orientata sul comfort di marcia, così come le sospensioni che assorbono bene le asperità della strada. Forse avremmo preferito una cambio manualedagli innesti leggermente più precisi, ma con ogni probabilità la versione automatica si addice maggiormente all’indole della vettura. Degno di nota l’abbondante spazio disponibile per tutti e sette i passeggeri, così come il generoso vano bagagli che spazia da un minimo di 562 litri ad un massimo di ben 3024 litri abbattendo le due ultime file di sedili, cosa che permette di effettuare anche un trasloco. Anche i materiali sembrano di discreta qualità, mentre per quanto riguarda gli assemblaggi non abbiamo notato imperfezioni o vibrazioni.

Considerando l’ottima qualità prezzo offerta dalla vettura, grazie ad un prezzo d’attacco di appena 23.890 euro che comprende praticamente tutto di serie ( ad eccezione el cambio automatico e della vernice metallizzata), possiamo rimanere soltanto positivamente stupiti da quanto offerto da SWM.