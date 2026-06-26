Vespa Edizione Ottantesimo, serie speciale per celebrare 80 anni di un mito a 2 ruote

Quattro giorni per celebrare un mito. Via alla più grande kermesse di sempre di un’icona a 2 ruote nel cuore storico di Roma, capitale della Repubblica italiana con la quale condivide l’età: 80 anni e una storia senza fine.

Taglio del nastro ieri al Vespa Village nell’area del Foro Italico, con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri che ha aperto le celebrazioni di Vespa Roma 2026 – 80 years of an icon, e Matteo Colaninno, presidente del gruppo Piaggio: ”È la più grande celebrazione che Vespa abbia mai organizzato nel mondo. Le persone arrivate qui da 50 Paesi del mondo stanno restando colpite non soltanto dalla forza di questo evento, ma anche dalla bellezza di Roma, la città che l’ha resa un mito e scenografia ideale per festeggiarla”.

Migliaia di Vespa multicolor per un set unico. Con un’invitata speciale: l’esclusiva Vespa Edizione Ottantesimo, limited edition di 1946 esemplari, come la sua data di nascita, con targhetta celebrativa numerata, posizionata nel vano sottosella, che condivide la base tecnica dei modelli della gamma Vespa Gts 310, e dunque un monocilindrico 310 hpe da 25 CV, il più potente mai montato su una Vespa, ma che sin dalla livrea rimanda alla sua storia e alla sua anima materica. Scocca d’acciaio grezzo, cerchi ruota che reinterpretano la struttura chiusa in lamiera stampata che equipaggiavano la Vespa 98 del 1946, e dettagli nella tonalità di verde per sella e cerchi ruota, omaggio alle prime produzioni monocolore di Vespa color verde zinco nato dalla necessità per Piaggio, che sino ad allora a Pontedera costruiva velivoli aeronautici, di finire la vernice utilizzata per gli interni delle fusoliere. Un mix di vintage e tecnologia perché Vespa Edizione Ottantesimo ha fanaleria full LED, display a colori da 5” con sistema di connettività VESPA MIA, accensione keyless, e tanti sistemi di sicurezza di serie come il controllo della trazione elettronico ASR e il sistema antibloccaggio in frenata ABS. Insomma un modello unico, ordinabile fino a domenica sul web collegandosi al sito edizioneottantesimo.vespa.com e poi in concessionaria, a 12mila euro e che verrà consegnato con uno speciale casco abbinato e con un volume fotografico che celebra il mito di Vespa attraverso le immagini più significative recuperate dagli archivi Piaggio.

E sono proprio le instantanee a raccontare il viaggio compiuto da Vespa in otto decenni nella mostra fotografica 80 Years of an Icon - The Exhibition, curata da Giacomo Bretzel, che nella spettacolare scenografia dello Stadio dei Marmi, racconta in 80 scatti le sue tante anime: mezzo di trasporto e strumento di libertà, compagna di viaggio e icona di stile, protagonista di avventure straordinarie, di set cinematografici, di riviste patinate, esposta nei più importanti musei del mondo come uno degli oggetti più riconoscibili della società contemporanea.

E da ieri campeggia persino su una moneta celebrativa e sull’annullo filatelico di Poste Italiane dedicato ai suoi primi 80 anni.Intanto le celebrazioni continuano tra sfilate e concorsi di eleganza per le vie di Roma città eterna. Eterna come sarà per sempre Vespa.