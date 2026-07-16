Autovelox e tutor: in Lombardia multe per oltre 120 milioni

"Dopo la pubblicazione del decreto governativo sulle nuove norme per gli autovelox il Comune di Milano adeguerà gli impianti che non soddisfano i nuovi criteri amministrativi..." aveva precisato pochi giorni fa l'assessore alle Opere pubbliche, Cura del territorio e Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli. E mentre qualche autovelox si spegne in attesa di essere aggiornato si fanno un po' di conti. A tirar le somme è un report di Facile.it che spiega meglio di tante chiacchiere quanto autovelox, tutor e telecamere siano una delle voci più sostanziose nelle voci degli incassi messi a bilancio dalle amministrazioni. Per gli eccessi di velocità lo scorso anno Palazzo Marino ha incassato infatti quasi 7 milioni di euro (6.948.884) mentre l'incasso complessivo di tutti i comuni lombardi è stato di oltre 120 milioni di euro.

Ora, con le nuove regole e con qualche ricorso già annunciato, la situazione potrebbe "ingarbugliarsi" e molte amministrazioni saranno costrette a tarare le proprie apparecchiature di rilevamento della velocità in base alla disposizioni fissate dal decreto. A fare il punto, pochi giorni fa, è stata l'Aduc, l'Associazione per i diritti degli utenti e dei cosumatori, che ha sintetizzato le norme che valgono ora per le infrazioni rilevate e solo per gli apparecchi che rispondono ai nuovi requisiti: oscuramento dei volti nelle immagini scattate frontalmente; specifici parametri di affidabilità; capacità di rilevare e classificare almeno il 90% dei veicoli che transitano; 95% di giusta rilevazione della velocità (da cui la tolleranza di 5 Km/h), di acquisizione delle immagini e riconoscimento delle targhe. Secondo il ministero dei Trasporti, gli autovelox in funzione che hanno già queste caratteristiche sono circa 3.150, mentre per altri 850 i produttori dovranno richiedere l'omologazione del prototipo.

Ma tornando ai dati delle multe rilevati nel report di Facile.it non sorprende che a guidare la classifica dei Comuni che hanno incassato di più ci sia Milano che lo scorso ha messo a bilancio un importo pari a 6.948.884 euro. Seguono Brescia (1.515.983 euro) e Castegnato (BS), con 1.165.753 euro. Ai piedi del podio si trova Cinisello Balsamo (MI) (1.007.157 euro), seguito da Bonate Sotto (BG) (956.858 euro), Gussago (BS) (847.767 euro) e Lovere (BG) (701.374 euro). Chiudono la classifica dei primi 10 Comuni Turbigo (MI) (500.891 euro), Crema (CR) (448.916 euro) e Castiglione delle Stiviere (MN) (409.710 euro).

Quanto agli altri capoluoghi, Varese ha incassato 217.500 euro, Cremona 91.041 euro, Bergamo 44.470 euro e Como 18.426 euro. I rimanenti hanno invece dichiarato importi notevolmente inferiori o nulli.

Guardando agli altri enti territoriali, la sola Città metropolitana di Milano ha dichiarato proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità per 62.311.169 euro. Le prime cinque amministrazioni provinciali per incassi sono invece Brescia (26.467.894 euro), Pavia (4.098.771 euro), Cremona (3.058.815 euro), Mantova (2.280.591 euro) e Varese (1.278.731 euro).