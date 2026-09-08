Adventure perfeziona l’acquisizione del 70% di easy contact e potenzia la struttura commerciale. L’operazione da 4,5 mln di euro

Adventure S.p.A., PMI innovativa fiscalmente ammissibile, società digital, proprietaria del portale ameconviene.it e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, finance quotata su Euronext Growth Milan (“Adventure”, la “Società” o l’ “Emittente”), nel fare seguito al comunicato pubblicato in data 18 dicembre 2025, rende noto che, in data odierna, è stato perfezionato il closing relativo alla compravendita del 70% delle quote di Easy Contact S.r.l. (le “Quote”), eseguendosi il trasferimento delle Quote in capo all’Emittente.

Il prezzo di 4,5 milioni di euro, da regolarsi per euro 3 milioni alla data del presente contratto e per 1,5 milioni al raggiungimento di determinati KPI stabiliti in favore della società venditrice, Arcadia Holding S.r.l., (la “Venditrice”) composto da (i) una parte in cassa dell’importo di euro 1.800.000, nonché, conformemente a quanto specificato tra le parti al momento del closing, da (ii) n. 84.990 azioni di Adventure S.p.A. rappresentative di una percentuale pari a circa l’1,16% del capitale sociale dell’Emittente. Le azioni assegnate alla Venditrice, rivenienti dall’aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, ad essa riservato, deliberato In data 29 giugno 2026, il Consiglio di Amministrazione di Adventure, in parziale esecuzione della Delega, ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ. e nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo, riservato ad Arcadia Holding S.r.l. (“Arcadia”), per un controvalore massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, pari a Euro 1.200.000,00, mediante emissione di massime n. 85.000 azioni ordinarie di nuova emissione (l’“Aumento di Capitale”). Il prezzo unitario definitivo di sottoscrizione, pari a Euro 14,12 per azione, compensando quanto dovuto a titolo di sottoscrizione con l’ulteriore credito derivante dalla compravendita,

Le azioni assegnate sono assoggettate a un vincolo lock-up di durata pari a tre anni decorrenti dal 8/9/2026.

L’accordo, conformemente alle Migliori prassi negoziali, prevede obblighi di indennizzo in relazione alle garanzie prestate dalla Venditrice, assistiti da un pegno concesso dalla Venditrice stessa su una parte delle azioni sottoscritte. La Società provvederà, all’esito dell’esecuzione dell’aumento di capitale e delle relative iscrizioni al competente Registro delle Imprese, a comunicare, la nuova composizione del capitale sociale dell’Emittente.

L’operazione rafforza la capacità commerciale di Adventure S.p.A. attraverso l’integrazione di Easy Contact S.r.l., società con un fatturato superiore a 6 milioni di euro e un EBITDA superiore a 500 mila euro (dati bilancio 2025 depositato presso la CCIAA di Cagliari), fondata da Alessandro Ladu e Francesco Gabrielli e proprietaria del comparatore Cambiafacile.it. Le competenze della società nel marketing digitale, nella consulenza e nella vendita contribuiranno allo sviluppo della rete fisica e al potenziamento dei canali digitali del Gruppo, rafforzando le sinergie tra punti vendita e attività online a sostegno della crescita nei settori energy e telco. «Con Easy Contact rafforziamo la capacità commerciale di Adventure e ampliamo le opportunità di crescita del Gruppo», ha dichiarato Silvana Cozza, CEO di Adventure S.p.A. «Uniamo persone, competenze e tecnologie per rendere più efficace il percorso dall’acquisizione del cliente alla vendita, consolidando un modello che integra canali digitali, consulenza e una rete potenziale di circa 150 punti di presenza sul territorio nazionale».

La condivisione di strumenti, dati e processi sarà orientata a migliorare la gestione dei contatti e l’efficacia delle vendite, valorizzando gli investimenti nell’acquisizione dei clienti. «Questa operazione apre una nuova fase di sviluppo per Easy Contact e per le sue persone», ha aggiunto Alessandro Ladu, Ceo di Easy Contact. «Mettiamo a fattor comune l’esperienza dei nostri team per costruire una struttura commerciale più forte, capace di coniugare crescita, efficienza e qualità della consulenza».

«L’ingresso in Adventure ci permette di mettere le nostre competenze al servizio di un progetto di crescita più ampio», ha commentato Francesco Gabrielli, co-fondatore di Easy Contact. «Una maggiore integrazione tra marketing e vendita ci consentirà di valorizzare le opportunità generate e rispondere con più efficacia alle esigenze dei clienti».