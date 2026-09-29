Nasce miart milano, l’arte moderna e contemporanea dalla città al mondo

La fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea diventa miart milano e inaugura una nuova, inedita fase della propria storia sotto la guida di Cloe Piccoli, direttrice artistica per il triennio 2027-2029. L’edizione 2027, in calendario dal 9 all’11 aprile all’Allianz MiCo, presentata da Fiera Milano nella cornice del Museo del Novecento, è la prima tappa di un progetto triennale che ambisce a trasformare la manifestazione in un’inedita piattaforma culturale e commerciale in relazione permanente con la città e connessa con il sistema dell’arte internazionale.

Miart milano assume così un ruolo sempre più centrale nella visione di Fiera Milano, diventando elemento identitario e distintivo del Gruppo, grazie alla capacità di coniugare la dimensione fieristica con una forte progettualità culturale e curatoriale che punta a rafforzare progressivamente il posizionamento della manifestazione e la sua capacità di generare valore economico, culturale e relazionale per Fiera, per la città e per il territorio, aprendosi a nuovi pubblici, comunità e interlocutori, creando una piattaforma culturale e commerciale attiva tutto l’anno che unisce gallerie, artisti, collezionisti, istituzioni, fondazioni e imprese.

La fiera rimane il cuore centrale: un appuntamento per gallerie, collezionisti e professionisti, fondato su qualità curatoriale, attenzione alle nuove proposte e capacità di mettere in relazione differenti generazioni, linguaggi e geografie artistiche. Ma il nuovo progetto guarda oltre e Milano diventa parte integrante dell’esperienza e la dimensione internazionale si rafforza attraverso il coinvolgimento di nuovi network da tutto il mondo con un un public program ricco di iniziative che intreccerà la manifestazione con il tessuto culturale della città e con le sue istituzioni, rafforzando nel corso dell’anno le relazioni tra il mondo dell’arte e l’ecosistema milanese, creando nuove occasioni di incontro e relazione a livello internazionale.

La nuova edizione si articolerà in tre sezioni, pensate per offrire al pubblico un panorama in forma di atlante delle ricerche artistiche, presentate attraverso una rinnovata selezione di gallerie. Main Section Contemporary and Modern / Atlas of Arts accoglierà le più prestigiose gallerie del panorama globale dell’arte moderna e contemporanea, valorizzando realtà che da anni sostengono gli artisti, la realizzazione di progetti e la loro diffusione internazionale. New Voices sarà dedicata alle gallerie più giovani e alle ultime tendenze dell’arte contemporanea, con progetti site-specific concepiti per la fiera. Close Up. Solo Shows and Conversations presenterà progetti monografici, dialoghi fra due o più artisti, realizzati da una singola galleria o attraverso la collaborazione tra due gallerie.

Visione accompagnata da uno studio di architettura internazionale come Exhibition Designer, che progetterà il nuovo assetto della fiera dagli ingressi ai percorsi, dagli spazi comuni a quelli espositivi. Mentre Left Loft svilupperà una visual identity completamente nuova concepita per dare al progetto un linguaggio riconoscibile, contemporaneo e di forte impatto. Il VIP Department rinnova visione e programma, per costruire un’esperienza sempre più mirata e personalizzata per i diversi interlocutori. L’attività si rivolge ad affermati collezionisti privati italiani e internazionali, collezionisti di nuove generazioni, corporate collection, musei e fondazioni, curatori e direttori artistici internazionali, oltre a partner istituzionali e aziendali attivi nei settori della cultura e del lusso creando occasioni di incontro e programmi dedicati capaci di mettere in dialogo il mondo dell’arte con un più ampio network internazionale.

Percorso di crescita che trova espressione anche nello sviluppo di una più ampia piattaforma di premi, capace di unire riconferme e nuovi progetti, e nel rafforzamento delle relazioni con il mondo delle imprese. Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Private Banking, storici Main Partner di miart milano, rinnovano il proprio sostegno alla manifestazione contribuendo così alla valorizzazione del progetto e del suo ruolo nel panorama dell’arte contemporanea.

Si consolida la collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che continua a offrire un contributo significativo allo sviluppo della dimensione internazionale della fiera. Rafforzata anche la sinergia con la Milano Art Week 2027, la manifestazione promossa dal Comune di Milano, coordinata da Arte Totale ETS, associazione che riunisce ArtsFor, Artshell e MAC Milano Art Community, confermando l’impegno condiviso nel sostenere e valorizzare la vivacità della scena artistica contemporanea milanese.

Fondazione Fiera Milano conferma e amplia il sostegno a miart milano, consolidando un rapporto costruito negli anni e fondato sulla convinzione che cultura, creatività e sistema fieristico possano crescere insieme e contribuire all’attrattività di Milano. Per la prossima edizione, la Fondazione assegna un nuovo premio del valore di 50.000 euro rivolto agli artisti italiani mid-career, che si aggiunge al Fondo di Acquisizione di Fondazione Fiera Milano, istituito nel 2012 e confermato con una dotazione di 100.000 euro. Il Fondo ha permesso di costruire una Collezione che conta oltre 170 lavori, espressione di linguaggi e percorsi artistici differenti, ospitata nella Palazzina degli Orafi. Tutte le opere sono visibili sul sito di Fondazione Fiera Milano: https://www.fondazionefieramilano.it/it/il-patrimonio/patrimonio-artistico.html.

“Con un nuovo premio da 50mila euro dedicato agli artisti italiani mid-career, Fondazione Fiera Milano rafforza il proprio impegno al fianco di miart milano e sceglie di investire ancora di più nell’arte e nella cultura italiana con una convinzione precisa: la cultura non è soltanto un patrimonio da tutelare, ma un motore di sviluppo e innovazione ed è alla base della forza del Made in Italy - spiega Giovanni Bozzetti, presidente della Fondazione -. Dietro le eccellenze che hanno reso il nostro Paese riconosciuto nel mondo ci sono creatività, ricerca, competenze e capacità progettuale: sostenere questo patrimonio significa investire nel futuro del Paese”.

«Il nuovo premio si aggiunge ai 100 mila euro che ogni anno destiniamo al Fondo di Acquisizione, un patrimonio che nel tempo ha generato valore: a fronte di 1,5 milioni di euro investiti nelle acquisizioni, la Collezione ha raggiunto una stima di circa 3 milioni di euro - aggiunge Bozzetti, sottolineando che alla base dell’iniziativa “c’è la visione che guida il lavoro avviato con il Protocollo per la Promozione e la Valorizzazione Artistica e Culturale, mettendo in relazione il sistema fieristico con le principali istituzioni culturali del territorio. Da questo percorso è nata MyFairPlus, che collega le fiere alle eccellenze culturali, turistiche ed enogastronomiche di Milano e della Lombardia, e nasce il Museo Virtuale della Collezione di Fondazione Fiera Milano, che realizzeremo con 24 ORE Cultura per rendere questo patrimonio sempre più accessibile e condiviso”.

Tra le prime iniziative che accompagneranno il percorso verso l’edizione 2027, The Ring, cinque incontri da dicembre, con Francesco Bonami, che inviterà alcuni dei più interessanti personaggi del mondo dell’arte e della cultura internazionale in luoghi iconici di Milano e Art Communities, un progetto in partnership fra miart milano e Accademia di Belle Arti di Brera che prenderà vita dal mese di gennaio. La dimensione cittadina della manifestazione si svilupperà inoltre attraverso tre progetti curatoriali. In & Out. Citywide metterà in relazione miart milano con il patrimonio culturale della città, offrendo alle gallerie partecipanti la possibilità di realizzare un’installazione all’interno di un museo pubblico milanese. On Film sarà dedicato al linguaggio dell’immagine in movimento, con un programma curato che permetterà di presentare opere video sia in fiera che in altri luoghi della città. Editions, Publishers & Magazines, caratterizzato da uno spazio progettato da architetti e da un percorso dedicato alle ricerche più interessanti dell’editoria contemporanea.

Nel corso del triennio, miart milano svilupperà nuove iniziative per ampliare il raggio d’azione della manifestazione e rafforzarne il rapporto con la città, gli artisti e il pubblico. Tra queste, miart milano Commission con un programma di commissioni pubbliche con la prima prevista nel 2028. Un progetto editoriale, tra il 2028 e il 2029, contribuirà a estendere la riflessione e i contenuti di miart milano oltre i tempi della manifestazione.

Tutte le informazioni su https://www.miart.it/