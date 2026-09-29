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Malpensa, voli diretti per Boston con Delta Airlines per l’estate 2027

La compagnia aerea rafforza l’offerta nell’ambito del network estivo dall’Italia che nello scalo gestito da Sea comprende anche collegamenti con New York-JFK e Atlanta

Alberto Taliani
delta
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La compagnia aerea Delta Air Lines rafforza la propria presenza a Milano Malpensa per la stagione estiva 2027 con il collegamento diretto tra lo scalo gestito da Sea e Boston Logan International Airport che passerà dagli attuali quattro voli settimanali a una frequenza giornaliera distribuita su tutti i giorni della settimana.

L’aumento dell’offerta offrirà ai passeggeri una maggiore flessibilità nella programmazione dei propri viaggi tra Milano e Boston e con questo potenziamento si avranno maggiori opportunità e flessibilità di viaggio verso gli Stati Uniti nella prossima “summer”, rispondendo così alla crescente domanda di collegamenti diretti tra il Nord Italia e la costa orientale degli Stati Uniti.

Non solo, il nuovo operativo fa parte del network estivo 2027 di Delta dall’Italia, che comprende voli diretti da Milano Malpensa verso New York-JFK, Atlanta e Boston rafforzando i collegamenti transatlantici da e per lo scalo intercontinentale milanese.

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