Malpensa, voli diretti per Boston con Delta Airlines per l’estate 2027

La compagnia aerea Delta Air Lines rafforza la propria presenza a Milano Malpensa per la stagione estiva 2027 con il collegamento diretto tra lo scalo gestito da Sea e Boston Logan International Airport che passerà dagli attuali quattro voli settimanali a una frequenza giornaliera distribuita su tutti i giorni della settimana.

L’aumento dell’offerta offrirà ai passeggeri una maggiore flessibilità nella programmazione dei propri viaggi tra Milano e Boston e con questo potenziamento si avranno maggiori opportunità e flessibilità di viaggio verso gli Stati Uniti nella prossima “summer”, rispondendo così alla crescente domanda di collegamenti diretti tra il Nord Italia e la costa orientale degli Stati Uniti.

Non solo, il nuovo operativo fa parte del network estivo 2027 di Delta dall’Italia, che comprende voli diretti da Milano Malpensa verso New York-JFK, Atlanta e Boston rafforzando i collegamenti transatlantici da e per lo scalo intercontinentale milanese.