Adventure S.p.A. lancia il nuovo progetto franchising “Ameconviene.it”. Nasce una rete di hub multiservizi sul territorio nazionale

Adventure S.p.A., società proprietaria del comparatore ameconviene.it, annuncia il lancio di un nuovo progetto di franchising finalizzato allo sviluppo di una rete nazionale di hub multiservizi a marchio ameconviene.it, pensati per integrare in un unico punto fisico consulenza, comparazione e servizi dedicati alle principali esigenze delle famiglie.

Il modello integra tecnologia, comparazione, consulenza e presenza territoriale, secondo una logica phygital nella quale il consulente assume un ruolo centrale come interlocutore stabile del cliente e punto di connessione tra i diversi servizi disponibili.

Il connubio con QuiPoste - come da comunicato del 7 agosto 2026- costituisce uno dei primi acceleratori dello sviluppo della rete, all’interno di una strategia più ampia finalizzata alla costruzione di un modello franchising scalabile e replicabile in nuovi territori. Lo sviluppo della componente fisica, a integrazione del modello digitale, si pone in continuità con la strategia illustrata dalla Società in occasione dell’IPO dell’agosto 2024e ne rappresenta una progressiva attuazione attraverso il rafforzamento della presenza territoriale.

Il progetto sarà presentato ufficialmente in occasione del Salone del Franchising Milano.

“Con questo progetto vogliamo portare ameconviene.it ancora più vicino ai clienti, trasformando la piattaforma digitale in un ecosistema integrato di servizi, consulenza e presenza territoriale. Il valore del modello nasce anche dalla capacità di creare punti vendita frequentati con continuità, grazie a servizi quotidiani e ricorrenti, all’interno dei quali costruire una relazione stabile e offrire progressivamente consulenza su energia, telefonia e servizi finanziari.” afferma Silvana Cozza, CEO di Adventure S.p.A.