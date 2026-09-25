Malpensa, nel 2027 decolla il volo diretto di Aeromexico

Aeromexico collegherà Città del Messico e Milano la stagione estiva con il primo volo che sarà operativo dal dal 28 marzo 2027 e rafforzerà i collegamenti fra Italia e Messico con quattro frequenze settimanali diventando la seconda destinazione italiana servita dalla compagnia di bandiera, affiancando il collegamento già operativo con Roma: le due rotte offriranno dieci voli diretti settimanali a Malpensa e Fiumicino. L’operativo prevede il decollo da Città del Messico la sera di martedì, giovedì, sabato, domenica e quello da Milano la sera di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

La nuova rotta consentirà ai viaggiatori messicani di scoprire una delle destinazioni più dinamiche d’Europa e favorirà l’arrivo di un numero crescente di visitatori italiani desiderosi di conoscere il patrimonio culturale, la varietà delle destinazioni e l’ospitalità del Messico. Nel 2027 Aeromexico disporrà così della rete di collegamenti verso l’Europa più estesa della sua storia, con oltre 75 voli settimanali durante la stagione estiva e grazie all’alleanza SkyTeam, la nuova rotta offrirà ai passeggeri una maggiore flessibilità e connessioni più comode verso numerose destinazioni in Europa, Africa, Medio Oriente e Asia.

“L’Europa continua ad essere uno dei mercati più importanti e di maggior successo per la nostra compagnia. L’introduzione del collegamento Città del Messico–Milano rafforza il nostro network, offre ai clienti un numero ancora maggiore di opzioni di viaggio e consolida ulteriormente la nostra posizione di compagnia aerea leader nei collegamenti tra Messico ed Europa”, sottolinea Giancarlo Mulinelli, senior vice president Global Sales di Aeromexico.

“L’inaugurazione della rotta tra Milano e Città del Messico segna un traguardo storico per Sea: per la prima volta, infatti, la capitale messicana è collegata direttamente a Milano, rafforzando i legami con una delle più grandi e strategiche metropoli del continente americano. È un collegamento di particolare rilevanza per le relazioni commerciali e gli scambi tra la Lombardia e il Messico, una delle principali economie dell’area, che rappresenta oggi il quinto mercato nelle Americhe per volumi di traffico da e per Milano - sottolinea Aldo Schmid, head of Aviation Business Development di Sea Aeroporti di Milano - l’apertura di questa nuova rotta conferma la centralità di Milano e di Malpensa nelle proprie strategie di sviluppo internazionale, contribuendo a un’ulteriore crescita della connettività intercontinentale nel bacino del Nord Italia. Sea Milan Airports collega infatti 210 destinazioni internazionali in 81 Paesi attraverso 90 compagnie aeree”.