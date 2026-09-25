Grana Padano porta a Londra e Varsavia il gusto autentico dell’Italia

Il Consorzio Grana Padano sarà Main Sponsor delle edizioni 2026 di The Italian Show nel Regno Unito e in Polonia, il format ideato e promosso da “I Love Italian Food” per raccontare le filiere italiane all’estero e creare occasioni di incontro tra produttori, professionisti della ristorazione e operatori internazionali.

La prima tappa è in programma martedì 29 settembre alla Royal Horticultural Halls di Londra. Giunta alla quinta edizione sul mercato britannico, la manifestazione è riservata ai professionisti del settore Ho.Re.Ca. e alla stampa e riunirà oltre 50 produttori della filiera italiana, alternando masterclass, talk, degustazioni, incontri professionali e momenti dedicati al mondo della pizza e del vino.

All’interno dello spazio del Consorzio, il pubblico professionale potrà degustare Grana Padano DOP Riserva oltre 24 mesi, servito direttamente da una mezza forma, e conoscerne da vicino profilo aromatico, versatilità e caratteristiche distintive. Alle 13.15 l’area ospiterà “Grana Padano meets London’s chefs”, uno speciale momento di live cooking con lo chef Carmelo Carnevale e il team ICC, pensato per mostrare come una delle eccellenze più riconoscibili della cucina italiana sappia dialogare con la creatività contemporanea.

Il Consorzio sosterrà anche il Premio organizzato dall’Istituto 100% Italiano, dedicato a ristoranti, pizzerie e professionisti che, con il proprio lavoro quotidiano, custodiscono e valorizzano nel Regno Unito l’identità della cucina italiana. La cerimonia di premiazione è prevista alle ore 16 sul Main Stage.

«La qualità italiana conquista fiducia quando viene raccontata, assaggiata e riconosciuta nella sua autenticità – ha dichiarato Renato Zaghini, presidente del Consorzio, annunciando la partecipazione di Grana Padano –. The Italian Show ci permette di incontrare chi ogni giorno porta la nostra cucina sulle tavole internazionali. Sono gli chef, i ristoratori e gli operatori dell’Ho.Re.Ca. i primi ambasciatori di una DOP che nasce da un territorio preciso e da regole rigorose, ma possiede un linguaggio universale. Londra e Varsavia sono due mercati diversi e dinamici, nei quali vogliamo continuare a far crescere conoscenza, cultura del prodotto e capacità di distinguere l’autentico Grana Padano DOP”.

Dopo Londra, il percorso proseguirà il 3 novembre a Varsavia. Anche nella capitale polacca il Consorzio rinnoverà il proprio impegno al fianco di The Italian Show, confermando una strategia di promozione che mette al centro il contatto diretto con i professionisti, l’educazione al prodotto e la tutela dell’autenticità nei mercati internazionali.