Amazon Family arriva in Italia: come si attiva, quali servizi e cosa cambia per acquisti e privacy

Tra piattaforme di streaming, servizi musicali e acquisti online, il numero degli abbonamenti digitali continua a pesare sui bilanci familiari. Amazon prova ora a semplificare la gestione di Prime introducendo anche in Italia Amazon Family, la funzione che permette di estendere diversi vantaggi dell’iscrizione a un secondo adulto dello stesso nucleo familiare. Non sarà necessario condividere password o utilizzare un unico profilo: ciascun componente conserverà il proprio account personale.

Un abbonamento Prime, due account separati

Amazon Family è disponibile in Italia dal 30 luglio 2026. Il titolare dell’iscrizione, indicato come amministratore, può invitare un altro adulto della famiglia a utilizzare numerosi servizi compresi in Prime senza pagare un secondo abbonamento. I due utenti continueranno però ad accedere attraverso credenziali differenti, mantenendo separate la cronologia degli ordini, le preferenze, i suggerimenti personalizzati e le informazioni legate alla navigazione.

Quali vantaggi possono essere condivisi

Il secondo componente potrà usufruire delle consegne Prime rapide e senza costi aggiuntivi, delle offerte riservate e degli eventi promozionali come Prime Day e Festa delle Offerte Prime. Nel pacchetto condiviso rientrano anche Prime Video con pubblicità, Amazon Music Prime e Amazon Luna. Non si tratta quindi soltanto di un’estensione delle spedizioni, ma di un accesso più ampio all’ecosistema di intrattenimento e servizi costruito dall’azienda intorno all’abbonamento.

Come si attiva e cosa succede ai pagamenti

Per configurare il servizio bisogna entrare nella sezione “Il mio account”, selezionare “La tua Amazon Family” e inviare l’invito al secondo adulto. L’amministratore dovrà indicare un metodo di pagamento condiviso, ma ogni componente potrà comunque scegliere di utilizzare il proprio per gli ordini personali. Dell’altra carta saranno visibili soltanto alcuni dati, come le ultime quattro cifre, mentre il titolare riceverà una notifica dell’importo quando verrà impiegato il metodo comune.

Quanto costa Amazon Family

L’attivazione di Amazon Family non comporta costi aggiuntivi: il secondo adulto accede ai benefici condivisi senza sottoscrivere un’altra iscrizione. È però necessario che l’amministratore sia cliente Prime, il cui prezzo in Italia è di 4,99 euro al mese oppure 49,90 euro all’anno. Per i clienti idonei rimane disponibile una prova gratuita di 30 giorni. Membri e impostazioni possono essere gestiti attraverso il Family Hub, che conserva separati profili e suggerimenti.