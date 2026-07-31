Business aviation, Milano Prime cresce del 15% nel primo semestre 2026

Primo semestre 2026 in crescita per Sea Prime che con il brand Milano Prime è il principale gestore aeroportuale di Business & General Aviation in Italia e leader in Europa, che ha registrato un record del traffico con 18.200 movimenti a Linate Prime, il 15% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.

Nel semestre, l’Italia si conferma tra i mercati più dinamici del settore, raggiungendo il terzo posto in Europa per traffico di business aviation con una crescita del 5,3%, superiore a Francia e Regno Unito che hanno registrato una sostanziale stabilità. A sostenere questo risultato hanno contribuito il calendario di eventi internazionali a Milano e il rafforzamento delle rotte intercontinentali, in particolare verso gli Stati Uniti, che registrano una crescita del 39% rispetto al primo semestre 2025.

Tra gli appuntamenti che hanno trainato il traffico, le Olimpiadi Invernali Milano Cortina, che hanno generato un incremento del 40% dei passeggeri transitati da Milano Prime, e la Milano Fashion Week, che ha visto aumentare i visitatori del 17,4% rispetto all’anno precedente. Anche la Design Week ha confermato la centralità internazionale di Milano, contribuendo a una crescita dei movimenti a Linate Prime del 14% rispetto al 2025.

Nel corso del semestre, i terminal Milano Prime si confermano una location strategica ed esclusiva per eventi, lancio di prodotto e presentazioni commerciali nel settore della business aviation. Si sono svolti eventi di rilievo internazionale, con marchi leader quali Gulfstream, Dassault Aviation, JetFly e Comlux, che hanno scelto Milano Prime per presentare i propri aeromobili a clienti e prospect.

A Malpensa Prime continua a crescere anche l’utilizzo del servizio Fast Track dedicato ai passeggeri Vvip. Servizio usato da oltre 3.600 passeggeri nel primo semestre su 70 voli dedicati, tra cui delegazioni governative, squadre sportive internazionali e artisti in tournée. Per la seconda parte dell’anno, Sea Prime si prepara ad accogliere i flussi per il Gran Premio di Formula 1 di Monza e della Milano Fashion Week, potendo contare anche sulla nuova ala del terminal di Linate Prime inaugurata quest’anno a marzo.