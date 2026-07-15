Assopannelli, Fantoni confermato presidente: “Priorità ai dossier europei”

Paolo Fantoni è stato confermato come presidente di Assopannelli anche per il quadriennio 2026-2030. La rielezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea generale dell’associazione che rappresenta all’interno di FederlegnoArredo le aziende produttrici di pannelli, compensati e semilavorati in legno. “Il nostro impegno sarà rafforzare il presidio dell’associazione sui dossier europei, continuando a chiedere semplificazione normativa senza rinunciare agli obiettivi di sostenibilità - ha detto Fantoni -. Vogliamo anche valorizzare fino in fondo la materia prima nazionale e il patrimonio di competenze e riciclo che il nostro settore rappresenta, aprendo al tempo stesso nuove traiettorie di crescita attraverso l'internazionalizzazione e una maggiore tutela commerciale delle nostre imprese”.

Realizzati in larga misura da legno riciclato, i pannelli sono una componente strategica della filiera legno-arredo e dell’economia circolare italiana. Il comparto vale oltre 2,3 miliardi di euro, in crescita del 2% nel 2025 rispetto all’anno precedente. Come attestano i dati del Centro Studi FederlegnoArredo, la produzione destinata al mercato italiano, il 58% del totale, registra un incremento del 3%, superando 1,3 miliardi . Le esportazioni, pari a 979 milioni, crescono dell’1,1%, con andamenti differenziati tra i comparti: compensati e pannelli vari in calo, mentre truciolari, tranciati e Mdf sono positivi. Crescono a doppia cifra le importazioni (+14%), che nel 2025 raggiungono 1,4 miliardi di euro e superano il valore della produzione destinata al mercato italiano. La produzione industriale dei pannelli a gennaio-maggio 2026 è stabile (+0,8%) a fronte di un'industria del legno in flessione (-4,6%). Stabili anche i prezzi (+0,6%) in un contesto in cui l'industria del legno registra forti spinte sui prezzi (+3,7%) soprattutto legate alla materia prima legnosa. Le esportazioni a gennaio-marzo 2026 chiudono con +1,1% e le importazioni registrano una lieve crescita del 3,3%.

Numeri che si intrecciano con i dossier al centro dell’assemblea: dal Cbam all'Eudr, il cui slittamento al 2026 e le semplificazioni ottenute rispondono alle istanze sostenute dalla Federazione insieme agli stakeholder europei. Su questi dossier Assopannelli continuerà a lavorare in coordinamento con European Panel Federation, l’associazione di riferimento per il settore dei pannelli in legno, per contribuire al confronto sui principali dossier normativi che interessano la competitività delle imprese.

Tra le priorità dell’associazione anche il rilancio della pioppicoltura attraverso la nuova intesa siglata a settembre 2025 con le cinque Regioni della pianura padano-veneta per rafforzare l'autosufficienza nazionale sulla materia prima, oltre al percorso per il riconoscimento delle Indicazioni Geografiche Protette dei prodotti derivati. Sul fronte End of Waste prosegue inoltre l’impegno dell’associazione per tutelare un sistema di riciclo del legno che in Italia è tra i più efficienti a livello internazionale, valorizzando il ruolo delle imprese nella transizione verso un’economia sempre più circolare.

“Sono sfide importanti, non sempre facili da affrontare, ma grazie al lavoro di squadra e all'impegno di FederlegnoArredo riusciamo a portare la voce delle nostre aziende sui tavoli istituzionali, per difendere la competitività del settore e valorizzare una materia prima versatile e sostenibile per sua natura come è il legno” conclude Paolo Fantoni.

A ottobre inizierà il quinto anno del Master in Sensorial Surface Design, promosso con il Politecnico di Milano per rispondere alla crescente domanda di competenze su superfici, Cmf design, interni e arredo. Tra lezioni, testimonianze e project work realizzati con imprese ed esperti del settore, il percorso forma professionisti capaci di progettare l'esperienza sensoriale, emozionale e funzionale degli spazi e degli oggetti, confermando, in questa quinta edizione, il coinvolgimento di Assopannelli e delle sue aziende.

Nel corso dell'assemblea è stato eletto il Consiglio di Presidenza di Assopannelli e ad affiancare Paolo Fantoni, saranno Nicoletta Azzi (consigliere incaricato Gruppo Compensati), Pierluigi Corti (Consigliere incaricato Gruppo Superfici), Alessandro Corazza (Consigliere

incaricato Gruppo Semilavorati), Susanna Brivio, Enrico Bonzano, Luciano Caspani, Giuseppe Conti, Stefano Dall’Ozzo,Giovanna Frati, Giuseppe Invernizzi, Esat Bayram Ozoguz, Stefano Saviola, Marco Solari, Andrea Tagliabue.