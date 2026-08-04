Collextion e Pollen Street perfezionano un’operazione da 100 milioni di euro sui crediti verso la PA

Il Gruppo Collextion, servicer specializzato con sede a Roma e forte di un track record pluriennale nell’origination, nella valutazione e nell’incasso di crediti verso la Pubblica Amministrazione, annuncia il perfezionamento di un’operazione di finanziamento da 100 milioni di euro insieme a Pollen Street Capital, gestore londinese di investimenti alternativi specializzato in strategie di private equity e credito nei servizi finanziari. L’operazione ha per oggetto un portafoglio granulare e diversificato di crediti performing vantati nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione italiana, sia centrali sia territoriali. I crediti originano da fornitori consolidati di beni e servizi essenziali, con rapporti di lungo periodo con le stazioni appaltanti pubbliche.

Nell’ambito dell’operazione, Collextion agirà quale special servicer, originator e portfolio agent, mettendo a disposizione la propria piattaforma dedicata al settore pubblico italiano. L’operazione valorizza il ruolo del Gruppo quale ponte tra i capitali istituzionali internazionali e l’economia reale del Paese.

Antonio Borraccino, Fondatore e Amministratore Delegato del Gruppo Collextion, ha dichiarato: “Pagamenti più rapidi della Pubblica Amministrazione significano maggiore efficienza per l’intero sistema: imprese più solide, servizi pubblici più affidabili, filiere che tornano a investire. La nostra missione è duplice: supportare il settore privato che ogni giorno fornisce beni e servizi essenziali e, al tempo stesso, sostenere il pubblico e le grandi stazioni appaltanti in una gestione sempre più efficiente del ciclo dei pagamenti. Operazioni come questa raccontano un’Italia che oggi attrae capitali e investimenti internazionali di primo livello: è un cambio radicale, reso possibile da un quadro di stabilità e coerenza che il Paese ha saputo costruire e consolidare. Il nostro compito è trasformare questa fiducia in crescita, aiutando il sistema ad accompagnare l’Italia verso un futuro di successo. Desidero, infine, ringraziare il fantastico team di Collextion, Pasquale Di Matteo, Alessio Casalena e Giorgio Pistola insieme ai loro rispettivi team, per la professionalità e il lavoro messi in campo: risultati come questo nascono, prima di tutto, dalle persone”.

L’operazione è realizzata attraverso il veicolo di cartolarizzazione Polluce, nell’ambito del quale Collextion svolge i ruoli di origination, loan agent e gestione del portafoglio. La fase di ramp-up è prevista in completamento nei prossimi tre mesi, con l’obiettivo di perfezionare un secondo incremento del portafoglio entro la fine dell’anno. L’operazione fa leva sulla piattaforma di investimento nel settore pubblico italiano già attiva di Pollen Street e rafforza il posizionamento del Gruppo Collextion quale operatore di riferimento nella gestione dei crediti verso le amministrazioni pubbliche.