FiberCop trasforma le centrali in oltre cento hub digitali

Le centrali telefoniche cambiano faccia. Non più semplici snodi della rete che portano internet nelle case, ma veri e propri hub digitali avanzati, distribuiti sul territorio nazionale, capaci di elaborare dati a pochi chilometri da dove vengono prodotti. FiberCop accelera sull’innovazione e annuncia infatti la realizzazione di un’infrastruttura con oltre 100 edge data center, a disposione dei propri operatori clienti a supporto dello sviluppo di sistemi innovativi per territori, imprese e Pubbliche Amministrazioni.

Il primo è già operativo a Roma. Nei prossimi mesi toccherà a Torino, Genova, Bologna, Napoli e Palermo, ma il progetto guarda molto più lontano: utilizzare la capillarità delle centrali di telecomunicazione esistenti per creare una piattaforma in grado di integrare connettività, capacità di calcolo e gestione dei dati, dando vita a un’architettura edge distribuita su scala nazionale. «Le nostre centrali da punti di accesso alla rete diventano veri e propri hub di innovazione, in cui connettività, potenza di calcolo e capacità di memoria si integrano per contribuire allo sviluppo digitale del Paese - ha dichiarato Massimo Sarmi, Presidente e Amministratore Delegato di FiberCop - Con questo piano, FiberCop compie un ulteriore passo avanti nella trasformazione della propria infrastruttura di rete in una piattaforma tecnologica abilitante, capace di accompagnare la crescita dell’edge cloud, dell’intelligenza artificiale e dei nuovi servizi digitali». Grazie alla diffusione della propria rete, FiberCop rende disponibile un’infrastruttura di prossimità che porta la capacità di calcolo sempre più vicino ai dati e agli utilizzatori finali, abilitando servizi in tempo reale, maggiore protezione delle informazioni sensibili e utilizzo più efficiente della connettività, oltre a rendere possibile l’impiego diffuso dell’intelligenza artificiale sul territorio consentendo a imprese e pubbliche amministrazioni di accelerare i processi, migliorare l’efficienza e ottimizzare i costi. La rete edge di FiberCop è un abilitatore strategico anche per gli operatori che sviluppano servizi destinati alle amministrazioni locali, permettendo servizi pubblici più evoluti e sicuri. Questa architettura rende possibili nuove applicazioni nei settori della mobilità, della sanità, dell’ambiente, della sicurezza e della Pubblica Amministrazione. La prossimità tra capacità di calcolo, dati e connettività contribuisce a garantire la sovranità dei dati, nel pieno rispetto delle normative e con il massimo livello di protezione. Il percorso è già in fase avanzata: FiberCop ha avviato da dicembre 2025 la sperimentazione di soluzioni di edge cloud nazionale e ha presentato a marzo 2026 le prime sperimentazioni al Mobile World Congress di Barcellona, dimostrando la capacità di trasformare la rete di accesso in una piattaforma distribuita ad alte prestazioni. Il progetto per gli edge data center si inserisce nel più ampio piano di evoluzione tecnologica delle centrali di FiberCop che prevede lo spegnimento delle centrali tradizionali in rame e la progressiva transizione verso infrastrutture in fibra.