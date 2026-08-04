La fibra sempre più intelligente, protegge e monitora

La fibra ottica è oggi molto più dell’infrastruttura che porta internet a famiglie e imprese. Sta diventando una piattaforma evoluta, capace di elaborare dati, proteggere le comunicazioni e persino monitorare il territorio. È la direzione intrapresa da FibeCop che vede tra le innovazioni più importanti l’edge computing grazie al quale è possibile elaborare le informazioni vicino al luogo in cui vengono generate, riducendo tempi di risposta e traffico verso il cloud. La rete sta acquisendo anche nuove capacità. Con il fiber sensing, sviluppato insieme a Nokia, la fibra può trasformarsi in uno strumento di monitoraggio avanzato, grazie al supporto dell’intelligenza artificiale. È in grado di localizzare e classificare problemi causati da eventi come frane, caduta di alberi, lavori stradali o atti vandalici, favorendo interventi più rapidi. La stessa infrastruttura può inoltre abilitare servizi di monitoraggio ambientale, rilevando fenomeni come vento, variazioni di temperatura, attività sismica, alluvioni o traffico. Una tecnologia già sperimentata con l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia nei Campi Flegrei, dove la rete viene utlizzata per individuare anche eventi sismici di lieve entità. Accanto alla capacità di «sentire» il territorio, cresce anche quella di mettere al sicuro i dati. FiberCop guarda infatti alla Quantum Key Distribution, una delle frontiere più avanzate nella sicurezza delle informazioni. È una tecnologia che sfrutta i principi della meccanica quantistica rendendo rilevabili eventuali tentativi di intercettazione, specie in ambiti delicati come quello bancario, sanitario e della pubblica amministrazione. Tutto questo poggia su una rete in continua espansione. FiberCop gestisce 28 milioni di chilometri di fibra ottica e la rete FTTH raggiunge 15 milioni di unità immobiliari, con l’obiettivo di superare i 20 milioni nel 2027. A rafforzare il piano contribuirà anche il Fondo Nazionale per la Connettività che collegherà 477mila nuovi civici pari a 700mila unità immobiliari.