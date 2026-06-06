BF chiude il 2025 in forte crescita

Ieri l'assemblea degli azionisti di Bf, holding nata nel 2014 con l'acquisizione di Bonifiche Ferraresi, guidata dal presidente esecutivo Federico Vecchioni, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, così come proposto dal consiglio di amministrazione lo scorso 24 aprile.

Guardando ai numeri, lo scorso anno il valore della produzione consolidato è salito a 1,73 miliardi di euro, con un attivo di 225 milioni in più rispetto all'anno precedente, quindi in crescita del

14,9% rispetto al 2024. L'Ebitda consolidato è passato dai 100 milioni del 2024 a 129 milioni nel 2025. La crescita registrata dipende soprattutto, oltre che dall'ampliamento dell'area di consolidamento, dalla crescita della business unit internazionale e dagli effetti di integrazione con le società partecipate, come Società Italiana Sementi, Bf International Best Fields e Quality Seeds. È stato approvata anche la distribuzione di un dividendo di 0,076 euro per azione, per complessivi 19,9 milioni a fronte di un utile di esercizio di 67,5 milioni. Luce verde anche per i nuovi nomi del collegio sindacale:

Roberto

Capone, capolista della lista dell'azionista Inalca, è il nuovo presidente. Si registra anche un nuovo ingresso nel board dell'esecutivo, con Alessandra Bonetti che ricoprirà almeno fino al 2027 il ruolo di amministratrice.