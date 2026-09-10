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Aziende

Bozzetti: “Bene il ministro Urso per il sostegno alla filiera della moda”

Il presidente di Fondazione Fiera Milano ringrazia il governo che ha stanziato 100 milioni per il rilancio del settore, alla vigilia dell’apertura a Milano delle fiere dedicate all’accessorio moda

Alberto Taliani
Moda fiere moda Giovanni Bozzetti Fashion Link
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“Alla vigilia dell’apertura a Milano delle fiere dedicate alla moda, ringrazio il ministro Adolfo Urso e l’intero governo per avere voluto destinare 100 milioni di euro al rilancio della filiera della moda, del tessile e degli accessori”, Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, commenta così il decreto attuativo firmato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, con cui sono state stanziate risorse destinate a sostenere le imprese made in Italy e la loro competitività sui mercati.

“È un sostegno importante che rappresenta un segnale concreto per un settore che sta attraversando una fase di profonda trasformazione e che oggi più che mai ha bisogno di investimenti, fiducia e visione strategica - prosegue Bozzzetti -. La forza del Made in Italy nasce infatti non solo dalla qualità delle singole imprese, ma anche dalla capacità di rafforzare la filiera, mettendo a sistema competenze, creatività, manifattura e innovazione”.

Provvedimento del governo che arriva alla vigilia dell’apertura, in Fiera Milano, delle manifestazioni della Fashion Link dedicate agli accessori moda e alle tecnologie per le imprese che fanno sistema e si tengono in sinergia con 1848 marchi: Milano Fashion&Jewels (12-14 settembre), Mipel (13-15 settembre), TheOne Milano (12-14 settembre), Simac Tanning Tech (15-17 settembre)

“La concomitanza con l’avvio delle fiere di settore a Milano assume un significato particolare. Questi appuntamenti rappresentano una vetrina internazionale per le nostre imprese, favoriscono l’incontro con buyer e operatori da tutto il mondo e generano concrete opportunità di business - aggiunge ancora Bozzetti -. Le fiere sono uno degli strumenti attraverso cui le filiere produttive italiane possono rafforzarsi, costruire nuove relazioni e accrescere la propria competitività sui mercati internazionali. Sostenere la moda italiana significa quindi sostenere un ecosistema che crea valore, occupazione e contribuisce in maniera determinante alla forza del Made in Italy nel mondo”.

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