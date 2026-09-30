SuperEnalotto, quando il Jackpot è servito con un caffè

Nella storia del SuperEnalotto quasi due Jackpot su tre, tra i 119 vinti, sono stati centrati in un bar. Un dato che, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè che si celebrerà domani, 1° ottobre, racconta oltre 28 anni del gioco e uno dei luoghi più riconoscibili della quotidianità italiana.

Il SuperEnalotto nasce infatti il 3 dicembre 1997 e il 17 gennaio 1998, appena poche settimane dopo, viene centrato a Poncarale, nel Bresciano, il primo “6”. La giocata viene convalidata al Bar Pergola di via Fiume, che entra così negli annali della cronaca per il primo Jackpot da quasi 13 miliardi di lire.

In questi anni, tante altre volte è successo che un bar divenisse teatro di vincite. Tra quelle più note c’è quella dell’agosto 2009 quando il Biffi Bar di Bagnone, piccolo comune della Lunigiana, finì sulle prime pagine con un Jackpot da 147,8 milioni di euro, all’epoca il più alto mai assegnato dal gioco. Dieci anni dopo, il 13 agosto 2019, a raggiungere un altro “record da caffè” è il Bar Marino di Lodi con il “6” da 209,2 milioni di euro. Un primato rimasto imbattuto per oltre sette anni e superato proprio poche settimane fa, ancora una volta in un bar: l’11 settembre, al Cafè di Oggiono (Lecco), con 223,1 milioni di euro.

Nella storia del SuperEnalotto i “cafè” sono stati protagonisti anche del montepremi più alto mai centrato, 371,1 milioni, vinto da 90 giocatori in tutta Italia attraverso la Bacheca dei Sistemi e distribuito tra 56 città e 16 regioni. I luoghi della vincita? Nel 70% dei casi era un bar.

Per saperne di più: https://www.superenalotto.it/