Sicurezza e innovazione Acea, Palermo: “Più risorse e tecnologia per le reti”

Resilienza, sicurezza e una forte spinta all’innovazione tecnologica. Sono i pilastri della strategia di Acea delineati dall’amministratore delegato Fabrizio Palermo durante l’Italian Energy Summit 2026. Un percorso di crescita che abbraccia il settore idrico, l’energia e la tutela dell’ambiente. «Operiamo in settori chiave uniti da sfide comuni, a partire dalla necessità di rendere le infrastrutture sempre più sicure e capaci di affrontare le emergenze», ha spiegato l’ad. Un cambio di passo sostenuto da un importante impegno economico: «Oggi viaggiamo a volumi di investimento da tre a quattro volte superiori rispetto al passato, uno sforzo finanziario imponente che richiede anche una nuova visione progettuale per il futuro del Paese». A guidare questa trasformazione è la tecnologia. Acea sta integrando soluzioni avanzate sia nella fase di gestione sia in quella di realizzazione delle opere. «Stiamo incorporando l’intelligenza artificiale e la robotica nei cantieri e nelle reti», ha sottolineato Palermo, evidenziando come l’innovazione sia ormai il vero motore per modernizzare le reti strategiche.