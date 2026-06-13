Caterina Belletti sarà presidente di Ferrovie International

Oltre a far parte del Consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato, l’avvocata Caterina Belletti diventerà presidente di FS International. La nomina sarà ufficiale soltanto lunedì 15 giugno ma è avvenuta nel corso dell’evento di Fratelli d’Italia organizzato a Trieste. Nell’occasione, sono arrivate le congratulazioni del presidente di Fs, Tommaso Tanzilli, per quella che è ormai a tutti gli effetti una designazione. Belletti lavorerà con Luigi Corradi, già Amministratore delegato di Trenitalia ai tempi della presenza in quel Cda.

Il percorso di Belletti

L’avvocata monfalconese dal 2019 è presidente di Apt (l'Azienda provinciale trasporti di Gorizia). Tra il 2023 e 2025 ha fatto parte del Cda di Trenitalia. Adesso, quindi, arriva la presidenza di Ferrovie International, società fondata nel 2017 che si occupa di sviluppare le attività internazionali di Fs. Nel dettaglio, la società si occupa di gestire i servizi integrati di trasporto dei passeggeri con la presenza dell’alta velocità in numerosi mercati.

Caterina Belletti è anche consulente, dal 2020, in materia societaria, amministrativa di società appartenenti alla piattaforma del MIDCAP. Consulente di vari Coselag in materia ambientale e societaria giudiziale e stragiudiziale.

La nomina

La nomina di Belletti è stata salutata con un applauso da parte della platea ma la diretta interessata ha preferito non commentare la notizia dal momento che, come detto, per l’ufficialità si dovranno attendere ancora un paio di giorni.