La Champions League entra sempre più nel vivo e, nella quinta giornata, il Napoli va all’Etihad Stadium per la sfida contro il Manchester City. Gli azzurri, fermi a tre punti e al momento fuori dai playoff, vanno a caccia di punti determinanti ma l’avversario non è tra i più semplici. La squadra di Maresca, settima con nove punti, vanta solo due sconfitte nelle ultime 27 sfide interne dei gironi di coppa, di cui 22 vittorie, e insegue il terzo successo europeo di fila. Gli uomini di Allegri, invece, si presentano alla sfida con un bottino di una sola vittoria, quella con il Torino nello scorso turno, nelle ultime quattro in tutte le competizioni.

Per gli esperti Sisal, non sarà facile tornare da Manchester con i tre punti, i Citizens sono nettamente favoriti, a 1,28, si sale a 9,00 per il blitz dei partenopei, il pareggio è a 6,00. In 4 dei 5 scontri diretti disputati dal 2011 ad oggi, entrambe le squadre sono andate a segno, ipotesi probabile anche stavolta, a 1,65, con l’Over 2,50 a 1,30 che si fa preferire all’Under, a 3,20. Occhi puntati su De Bruyne, per anni bandiera e capitano del Manchester City, il gol dell’ex vale 7,50. Per McTominay, visto il suo lungo passato nel Manchester United, sarà un vero e proprio derby: il centrocampista scozzese ha numeri da attaccante tanto che, in Champions, è ancora il miglior marcatore del Napoli, con tre reti in tre partite: il suo quarto sigillo è a 5,00. Tra gli inglesi, il pericolo numero 1 è ovviamente Haaland, già autore di 5 reti in Champions e capocannoniere della Premier League con 9 gol: la firma del norvegese nel match sembra certa, a 1,44, con l’ipotesi doppietta a 2,75.

Al quarto posto e con nove punti dopo quattro giornate, il Como ospita l’AEK Atene per continuare a collezionare belle figure sul più importante palcoscenico europeo, dove è quarto in classifica con 9 punti, dietro solamente a PSG, Real Madrid e Arsenal. Gli ospiti, 29esimi con appena tre punti, si presentano al match dopo tre sconfitte consecutive e, secondo gli esperti Sisal, la vittoria al Sinigaglia è un’impresa da 9 volte la posta, la squadra di Fabregas comanda a un rasoterra 1,27, il pareggio è a 6,00. In questo incredibile inizio di Champions, i lariani vantano una media di quasi 5 gol a partita, l’ipotesi che in questo match segnino più di tre reti è a 1,75. Gara speciale per il greco Douvikas, che guida la classifica marcatori della competizione con sei gol e ha segnato in tutte e quattro le partite, firmando persino una tripletta a Lens: un altro timbro del numero 9 del Como è a 2,00, seguito da Nico Paz a 2,25. Tra gli ospiti, attenzione all’ex Fiorentina e Milan, Jovic, il cui gol è a 4,00, e a Varga, in pole a 3,75.