Webuild chiude l’opa con successo e prepara l’uscita di Trevi da Piazza Affari. L’offerta pubblica di acquisto ha raccolto il 45,51% del capitale, proiettando il gruppo guidato da Pietro Salini a una quota del 90,568% nella società di Cesena; superata quindi la soglia del 90% che rappresenta il passaggio decisivo per la revoca dalla quotazione. «Il nostro progetto industriale con Trevi si è concretizzato. Sono particolarmente orgoglioso dell’operazione strategica che abbiamo portato a compimento per Webuild, per Trevi e per il Paese» ha dichiarato l’ad Pietro Salini. «È un progetto di visione, che permette al gruppo di attivare sinergie importanti, rafforzando la competitività di tutta la filiera a livello di sistema Paese».

L’operazione, partita a luglio come offerta volontaria e successivamente trasformata in obbligatoria, si è conclusa al prezzo di 5,165 euro per azione, battendo la concorrente Icop. Il superamento del 90% apre di fatto la strada all’acquisto delle partecipazioni residue attraverso le procedure previste dalla normativa, senza che Webuild debba ripristinare un flottante sufficiente a garantire la regolarità degli scambi.

Il delisting consente di integrare Trevi nella piattaforma industriale del gruppo, mantenendone marchio e specializzazione nelle fondazioni e nell’ingegneria del sottosuolo. Webuild ha individuato sinergie industriali e commerciali potenziali per 90 milioni grazie all’internalizzazione di lavorazioni oggi affidate a terzi. Per Trevi significa

entrare in nuovi mercati, e gare di maggiore dimensione e complessità; per il Sistema Paese, una competenza italiana che cresce nel mondo. Il progetto poggia su basi finanziarie solide. L’acquisizione è interamente coperta da una linea di finanziamento dedicata e già impegnata. S&P Global Ratings indica per Webuild un rating BB+ con outlook stabile e rileva una coerenza strategica chiara dell’operazione. Kepler, infine, stima che a regime l’operazione apporterà 150-170 milioniall’ebitda di Webuild. Ora il focus si sposta sul piano industriale atteso per inizio 2027.