La regola non scritta di Wall Street è scolpita nella pietra quanto i leoni davanti alla Borsa: si entra nel mercato quando l’orchestra suona al massimo, mai mentre la sala inizia a svuotarsi. Eppure, sfidando apertamente questa regola non scritta, Anthropic ha deciso di andare controcorrente. La creatura dietro Claude, nata nel 2021 dall’intuizione di sette ex OpenAi, ha scelto proprio uno dei mesi più neri per il comparto tech per mettere in scena l’Ipo più ricca della storia.

Un ingresso trionfale: giovedì, al suono della campanella sul Nasdaq, il titolo è schizzato del 17%, chiudendo a 97,17 dollari contro gli 83 del prezzo di collocamento. Per ventiquattr’ore è sembrato il colpo di teatro capace di spezzare l’incantesimo negativo. Un’illusione durata però solo lo spazio di un mattino. Alla riapertura delle contrattazioni di ieri - in realtà anche pre-market, la realtà ha presentato il conto: Anthropic ha innestato una brusca retromarcia, bruciando gran parte del guadagno del debutto con un tonfo intorno al 10% e scivolando verso quota 87 dollari.

Il problema non è la società guidata dai fratelli Amodei, la prima completamente dedicata all’Ia mai sbarcata a Wall Street, ma una domanda che preoccupa l’intero settore: tutti i miliardi riversati nell’intelligenza artificiale - alimentati spesso a debito per costruire data center - produrranno mai profitti reali?

Attorno ad Anthropic si è così scatenata una fuga generale dai titoli tecnologici, con il Nasdaq tornato in territorio negativo, avendo bruciato oltre il 15% dai massimi di inizio ottobre. Non una novità, nelle ultime sei settimane, le Magnifiche sette da sole hanno perso oltre 3.500 miliardi di capitalizzazione. Solo ieri, Sandisk è sprofondata del 13,7% indossando la maglia nera dell’S&P 500, mentre Nvidia ha lasciato sul terreno oltre il 10%, appesantita sia dalla stretta americana sull’accesso remoto ai suoi processori da parte delle aziende cinesi, sia dal terremoto ai vertici dopo le dimissioni del fondatore Jensen Huang, travolto dallo scandalo di una relazione con una presunta spia cinese. L’onda d’urto ha attraversato i fusi orari: in Asia le piazze simbolo dell’hardware - da Tokyo a Seul fino a Taipei - hanno accusato ribassi tra il 5% e il 6,2%, con colossi come Samsung Electronics e SK Hynix in forte ritirata. Il contagio ha poi travolto i listini europei: l’olandese Asml, snodo cruciale per i macchinari dei semiconduttori, ha ceduto quasi il 9%, a Parigi Ubisoft è crollata del 12% dopo conti semestrali in rosso nonostante l’attesa di Grand Theft Auto VI, e anche Piazza Affari non ne è uscita incolume, con un crollo verticale da parte di Stm (-9,4%) e Technoprobe (-8,3%). A soffrire non sono solo i titoli tech, ma anche il Bitcoin, che ha perso quasi il 30% in un mese, tornando sotto i 60mila dollari, e l’oro, che sta affrontando la peggior serie di ribassi dal 1970, fermandosi a 3500 dollari l’oncia.

Gli operatori speravano che lo sbarco record di Anthropic funzionasse da catarsi collettiva per far ripartire la corsa. Invece, con l’S&P 500 alle prese con la striscia negativa più lunga dal crollo pandemico del 2020, il copione si è ribaltato.