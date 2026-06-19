Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Aziende

Confcommercio Mobilità e Assomobilità a Palazzo Bovara per la terza edizione dei Dealer Awards

La serata milanese ideata e organizzata da BtheOne Automotive ha riunito concessionari, rivenditori auto e protagonisti della filiera automotive per valorizzare i progetti più significativi della distribuzione automobilistica italiana. Premi assegnati in sei categorie, con un riconoscimento speciale a una storica realtà milanese punto di riferimento per Assomobilità

Confcommercio Mobilità e Assomobilità a Palazzo Bovara per la terza edizione dei Dealer Awards
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Palazzo Bovara, sede storica di Confcommercio Milano, ha ospitato la terza edizione dei Dealer Awards, l’evento ideato e organizzato da BtheOne Automotive per riconoscere e valorizzare le eccellenze della distribuzione automobilistica italiana. La serata, patrocinata da Confcommercio Mobilità e Assomobilità Confcommercio Milano, ha riunito concessionari, rivenditori auto, aziende partner e protagonisti della filiera automotive in un appuntamento dedicato ai progetti, alle competenze e alle esperienze imprenditoriali che hanno saputo distinguersi nell’ultimo anno. Dopo le prime due edizioni, i Dealer Awards sono approdati nel quadrilatero della moda di Milano, in una cornice istituzionale che ha confermato il legame tra il premio e il sistema della rappresentanza d’impresa. La scelta di Palazzo Bovara ha dato all’evento un valore anche simbolico: in un momento di forte trasformazione per il mercato dell’auto, la rete di vendita continua infatti a rappresentare un presidio fondamentale di servizio, relazione con il cliente, innovazione e sviluppo del territorio.

“Iniziative come i Dealer Awards rappresentano un’occasione importante per fare il punto su un settore che sta attraversando una fase particolarmente delicata”, dichiara Simonpaolo Buongiardino, Presidente di Confcommercio Mobilità e Assomobilità. “Il mercato ha mostrato negli ultimi mesi segnali di crescita evidenti, ma resta da capire se questa tendenza potrà consolidarsi. Intanto aumentano in modo significativo le vendite di vetture elettriche e ibride e, nello stesso tempo, il rallentamento del mercato cinese potrebbe portare a una presenza ancora più forte di prodotti provenienti dalla Cina sui mercati europei. Siamo davanti a un possibile punto di svolta: per questo è fondamentale valorizzare il ruolo dei dealer, che sono chiamati a interpretare questi cambiamenti e ad accompagnare cittadini e imprese nelle nuove scelte di mobilità. È questo l’obiettivo che ci prefissiamo ogni giorno in Confcommercio Mobilità” La serata si è aperta con la parte contenutistica affidata a Gabriele Maria Sada, che ha costruito la sua carriera attraversando ruoli molto diversi, dal customer care alle operations, fino alla guida di ScuolaZoo, la più grande community e tour operator per la GenZ in Italia. Il suo intervento ha proposto una riflessione sul rapporto tra imprese, linguaggi, nuove generazioni e capacità di costruire relazioni autentiche con comunità sempre più frammentate e in rapida evoluzione.

Nel corso dell’evento è intervenuto anche Alessandro Negrini de Il Luogo Aimo e Nadia, ristorante milanese insignito di una stella Michelin. Il suo contributo ha portato all’interno della serata una prospettiva diversa sul concetto di eccellenza: metodo, cura del dettaglio, cultura del servizio, formazione delle persone e capacità di innovare restando fedeli alla propria identità. Ampio spazio è stato dedicato anche al confronto sul mercato auto, con un panel istituzionale moderato da Alberto Vita, Vice Direttore di Fleet Magazine e Dealer Link. Alla tavola rotonda hanno partecipato Simonpaolo Buongiardino, Presidente di Confcommercio Mobilità, Marco Faragi, Business Development & Strategic Partnership di Generali Italia, e Mattia Vanini, Presidente di ATFlow.

Il confronto ha permesso di mettere a fuoco alcune delle principali sfide per il settore: trasformazione dei modelli distributivi, evoluzione della domanda, sostenibilità economica della rete, digitalizzazione dei processi e

centralità del cliente. Il momento centrale della serata è stato rappresentato dalla cerimonia di premiazione, articolata in sei categorie, ciascuna dedicata a un ambito strategico per l’evoluzione della distribuzione automotive.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica