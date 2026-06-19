Confcommercio Mobilità e Assomobilità a Palazzo Bovara per la terza edizione dei Dealer Awards

Palazzo Bovara, sede storica di Confcommercio Milano, ha ospitato la terza edizione dei Dealer Awards, l’evento ideato e organizzato da BtheOne Automotive per riconoscere e valorizzare le eccellenze della distribuzione automobilistica italiana. La serata, patrocinata da Confcommercio Mobilità e Assomobilità Confcommercio Milano, ha riunito concessionari, rivenditori auto, aziende partner e protagonisti della filiera automotive in un appuntamento dedicato ai progetti, alle competenze e alle esperienze imprenditoriali che hanno saputo distinguersi nell’ultimo anno. Dopo le prime due edizioni, i Dealer Awards sono approdati nel quadrilatero della moda di Milano, in una cornice istituzionale che ha confermato il legame tra il premio e il sistema della rappresentanza d’impresa. La scelta di Palazzo Bovara ha dato all’evento un valore anche simbolico: in un momento di forte trasformazione per il mercato dell’auto, la rete di vendita continua infatti a rappresentare un presidio fondamentale di servizio, relazione con il cliente, innovazione e sviluppo del territorio.

“Iniziative come i Dealer Awards rappresentano un’occasione importante per fare il punto su un settore che sta attraversando una fase particolarmente delicata”, dichiara Simonpaolo Buongiardino, Presidente di Confcommercio Mobilità e Assomobilità. “Il mercato ha mostrato negli ultimi mesi segnali di crescita evidenti, ma resta da capire se questa tendenza potrà consolidarsi. Intanto aumentano in modo significativo le vendite di vetture elettriche e ibride e, nello stesso tempo, il rallentamento del mercato cinese potrebbe portare a una presenza ancora più forte di prodotti provenienti dalla Cina sui mercati europei. Siamo davanti a un possibile punto di svolta: per questo è fondamentale valorizzare il ruolo dei dealer, che sono chiamati a interpretare questi cambiamenti e ad accompagnare cittadini e imprese nelle nuove scelte di mobilità. È questo l’obiettivo che ci prefissiamo ogni giorno in Confcommercio Mobilità” La serata si è aperta con la parte contenutistica affidata a Gabriele Maria Sada, che ha costruito la sua carriera attraversando ruoli molto diversi, dal customer care alle operations, fino alla guida di ScuolaZoo, la più grande community e tour operator per la GenZ in Italia. Il suo intervento ha proposto una riflessione sul rapporto tra imprese, linguaggi, nuove generazioni e capacità di costruire relazioni autentiche con comunità sempre più frammentate e in rapida evoluzione.

Nel corso dell’evento è intervenuto anche Alessandro Negrini de Il Luogo Aimo e Nadia, ristorante milanese insignito di una stella Michelin. Il suo contributo ha portato all’interno della serata una prospettiva diversa sul concetto di eccellenza: metodo, cura del dettaglio, cultura del servizio, formazione delle persone e capacità di innovare restando fedeli alla propria identità. Ampio spazio è stato dedicato anche al confronto sul mercato auto, con un panel istituzionale moderato da Alberto Vita, Vice Direttore di Fleet Magazine e Dealer Link. Alla tavola rotonda hanno partecipato Simonpaolo Buongiardino, Presidente di Confcommercio Mobilità, Marco Faragi, Business Development & Strategic Partnership di Generali Italia, e Mattia Vanini, Presidente di ATFlow.

Il confronto ha permesso di mettere a fuoco alcune delle principali sfide per il settore: trasformazione dei modelli distributivi, evoluzione della domanda, sostenibilità economica della rete, digitalizzazione dei processi e

centralità del cliente. Il momento centrale della serata è stato rappresentato dalla cerimonia di premiazione, articolata in sei categorie, ciascuna dedicata a un ambito strategico per l’evoluzione della distribuzione automotive.