Dopo tre appuntamenti espositivi a Palazzo Brancaccio e uno in Campidoglio, Danilo Gigante (nella foto con le figlie Claudia e Martina) è stato definito il nuovo “imperatore” dell’arte contemporanea a Roma: un appellativo che racconta l’attenzione raccolta nella Capitale attorno ai progetti di IBA Investment Art & Finance.

«Pensavo di ‘conquistare’ Roma in tre anni, ci ho messo quattro mesi», ha dichiarato ai microfoni di Canale Europa. Il 10 novembre, proprio nelle sale del prestigioso palazzo romano, è andata in scena la terza iniziativa capitolina, dedicata alla mostra L’Estremo Oriente e l’Italia. Visioni d’arte a confronto. Un progetto che mette in relazione due diverse tradizioni culturali attraverso le opere di artisti contemporanei: Alina Ditot, Daniela L. Dumbrava, Ludmilla Radchenko, Mario Stefano, Paolo de Cuarto, Taya Vysochanska, Simoné. Non una semplice esposizione, ma un’occasione di confronto tra linguaggi, sensibilità e visioni artistiche differenti, nella quale Oriente e Occidente dialogano attraverso la creatività. Circa 65 le opere presentate, 30 destinate alla vendita e 35 appartenenti a collezionisti privati. L’appuntamento ha richiamato rappresentanti delle istituzioni della Repubblica italiana, parlamentari, attori, registi e numerose personalità del mondo culturale e imprenditoriale.

Per Gigante, il valore di un’esposizione non si esaurisce nella presentazione delle opere. «Non vendiamo solo opere: realizziamo una progettualità che permette agli artisti di essere riconosciuti e ai collezionisti di vedere valorizzati i propri investimenti. Ogni opera che proponiamo non è fine a se stessa, ma parte di una visione che dà continuità e prestigio nel tempo». Una filosofia che ha accompagnato anche le precedenti esperienze a Padova, alla Camera dei deputati e al Festival di Cannes, dove sono state presentate complessivamente circa 80 opere, 50 delle quali appartenenti a collezionisti privati. La serata ha ospitato anche il lancio della IBA Art Fashion Collection, progetto esclusivo che porta l’espressione artistica su capi e accessori. A Roma sono state presentate le camicie dipinte, concepite come opere da indossare; la collezione comprenderà anche foulard, orologi, felpe e jeans. La particolarità è la possibilità, per il collezionista, di riportare in futuro la camicia a IBA e trasformarla in un’opera da parete, applicandola su tela con un conguaglio economico. Una concezione che richiama le sperimentazioni di artisti come Enrico Baj, Michelangelo Pistoletto, Alberto Burri, Christo, Arman e Daniel Spoerri, che hanno esplorato, ciascuno attraverso il proprio linguaggio, il rapporto tra arte, oggetto e materia.

«L’opera d’arte è l’espressione di un sentimento e io riesco ad emozionarmi ancora», afferma Gigante.

Danilo Gigante, consulente unico di IBA Investment Art & Finance, ha maturato una lunga esperienza nell’incontro tra arte, finanza e collezionismo ma ci tiene a ricordare sempre, che “Ringrazio il tutto mio il staff, sono loro che mi permettono di raggiungere risultati così importanti, dal direttore commerciale, ai consulenti e alle impiegate”, dice Gigante.

Alla competenza nel settore finanziario e assicurativo affianca l’attività di individuazione e promozione di artisti emergenti e la consulenza per collezionisti privati. È stato premiato nella Sala della Protomoteca in Campidoglio durante la cerimonia di presentazione della R.G.C. – Rome Global Culture & Business Alliance, iniziativa nata per favorire sinergie tra cultura, impresa e società civile. In occasione del riconoscimento al suo percorso imprenditoriale e all’impegno nella valorizzazione dell’arte, Gigante ha annunciato un progetto di solidarietà dedicato alle persone più fragili.